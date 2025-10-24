Blanár: Slovensko bude na všetkých úrovniach presadzovať mierové riešenia
Minister zahraničných vecí SR vyzdvihol dôležitosť toho, aby sa na svete predchádzalo akýmkoľvek vojnovým konfliktom.
Slovenská republika je mierovou krajinou a bude na všetkých úrovniach presadzovať mierové riešenia. Pre TASR to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) po tom, ako spolu s primátorom mesta Brezová pod Bradlom Jaroslavom Ciranom v piatok na Námestí generála M. R. Štefánika slávnostne odhalili pamätnú tabulu Jána Papánka, spoluautora Charty Organizácie spojených národov (OSN). Stalo sa tak pri príležitosti k 80. výročia vzniku OSN.
Blanár doplnil, že jedným z odkazov Papánka bolo dodržiavanie Charty OSN. Vyzdvihol dôležitosť toho, aby sa na svete predchádzalo akýmkoľvek vojnovým konfliktom a aby sa dodržiaval rešpekt medzi jednotlivými krajinami. „Dnes je to omnoho aktuálnejšie, práve keď sme svedkami mnohých vojnových konfliktov je potrebné sa vrátiť späť k dodržiavaniu medzinárodného práva,“ skonštatoval.
Podľa ministra je najsilnejšou zbraňou Slovenska práve dodržiavanie medzinárodného práva. „Môžeme byť členmi neviem akých aliancií, ale ak sa nebudú dodržiavať medzinárodné práva, tak nie je chránený ani jeden národ na tomto svete,“ doplnil.
Po skončení slávnostného aktu sa v Národnom dome Štefánikovom uskutočnila prezentácia o živote a diele Jána Papánka. „V čase druhej svetovej vojny pôsobil v odboji Spojených štátoch amerických ako konzul v Pittsburghu a bol poverený ako zástupca Československa pri tvorbe a vzniku Organizácie spojených národov,“ uviedol pre TASR riaditeľ Múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom Matúš Valihora.
Primátor pripomenul, že 28. októbra si mesto aj celé Slovensko pripomenie nezávislosť Česko-Slovenska. „Papánek je jedným zo spoluzakladateľov našej štátnosti, medzinárodný právnik, humanista. Vyznával hodnoty slobody a demokracie, ku ktorým patrí aj vznik Československa, bez ktorého by nebolo ani samostatnej Slovenskej republiky,“ uviedol Ciran pre TASR.
Český veľvyslanec na Slovensku Rudolf Jindrák pre TASR uviedol, že v kontexte aktuálnej situácie vníma dnešný deň ako veľmi významnú udalosť pre Česko aj Slovensko. „Budúci týždeň si pripomenieme výročie založenia Československa a Papánek bol jedným z najvýznamnejších zakladateľov OSN, je to teda aj československá história. Pripustime si, že bez 28. októbra 1918 by nevzniklo Slovensko ani Česká republika. Je to základ našej štátnosti,“ zhrnul. Riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič pre TASR doplnil, že Charta OSN znamenala významnú vec pre celý svet.
Právnu účinnosť nadobudla Charta OSN 24. októbra 1945, keď ju ratifikovala väčšina zakladajúcich členov. Slovenská republika sa stala členom OSN hneď po svojom vzniku 19. januára 1993 ako nástupnícky štát. Deň OSN sa pripomína 24. októbra a je to aj deň, keď sa narodil slovenský diplomat Ján Papánek (24. október 1896 - 30. november 1991), ktorý bol jedným zo 14 spoluautorov Charty OSN a prvým veľvyslancom Československa pri OSN.
