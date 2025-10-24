  • Články
SaS vyzýva Borisa Suska, aby prišiel s návrhom na zníženie kriminality

  • DNES - 12:59
  • Bratislava
Opozičná SaS žiada ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby prišiel s návrhom na zníženie kriminality a taktiež, aby zverejnil dáta o fungovaní justície.

Vyzýva ho, aby robil kroky na to, aby už viac neprepadávali peniaze z plánu obnovy a tiež, aby zabezpečil riadny dohľad nad odsúdenými. Exministerka spravodlivosti a podpredsedníčka SaS Mária Kolíková ho zároveň kritizuje za zmenu pravidiel pri disciplinárnych senátoch. Žiada Suska, aby prestal so šikanóznymi prejavmi voči sudcom.

Žiadam ministra spravodlivosti, aby robil kroky k tomu, aby už ani euro neprepadlo z plánu obnovy a odolnosti. Vyzývam ho súčasne, aby priniesol návrh, ktorým sa bude znižovať kriminalita. Musíme sa vrátiť späť, trestné činy pre krádeže sú nastavené zle, musíme to napraviť. Čakám od neho, že s takýmto návrhom príde, nemôže byť, že trestný čin krádeže sa začína od 700 eur a nič viac,“ vyhlásila Kolíková na piatkovej tlačovej konferencii. Susko by mal podľa nej dokončiť reformu, ktorú má „na stole“. Tam podľa nej nájde chýbajúce peniaze.

Kolíková kritizovala, že o probléme rastúcej kriminality sa nepodarilo rokovať na parlamentnom výbore pre verejnú správu. Zopakovala, že za tento problém môže minuloročná novela trestných kódexov, s ktorou prišiel práve Susko. Hovorila aj o problémoch s nedostatočným počtom tzv. probačných mediačných úradníkov, ktorí dohliadajú nad osobami, ktoré sú odsúdené. „Keď máme málo ľudí, ktorí nám dohliadajú nad odsúdenými, ktorí sú na slobode alebo nad rôznymi obmedzeniami v trestnom práve, v trestnej politike, tak sa to robí iba formálne a potom to, čo by sme potrebovali pre našu bezpečnosť, sa tu jednoducho nedeje,“ zdôraznila.

Poslankyňa tiež pripomenula, že sa nemôže diať šikana v podobe podávania disciplinárnych návrhov voči sudcom, ktorí vydávajú politicky nepohodlné rozhodnutia pre túto vládu. Nezávislosť sudcov by mala podľa nej chrániť Súdna rada SR a mala by sa v týchto prípadoch viac ozývať. Minister zároveň podľa nej nepokračuje v projektoch, ktoré ostali z predchádzajúceho volebného obdobia, pretože sa venuje iným veciam. Kolíková napríklad tvrdí, že má prepadnúť 50 miliónov eur, ktoré mali ísť z plánu obnovy na rekonštrukciu súdov.

Minister spravodlivosti tento týždeň vyhlásil, že riešenie drobných krádeží v obchodoch tkvie aj v správnej aplikácii a efektívnom uplatňovaní súčasnej legislatívy. Pripomenul, že podľa konzultácie s obchodníkmi nie je problém ani tak výška škody či nárast krádeží, ale najmä narastajúca agresivita páchateľov. Spolu s rezortom vnútra sa zaoberajú zmenami v priestupkovom zákone, napríklad inštitútom drobných obecných služieb. Zopakoval, že rezort spravodlivosti posudzuje aj ďalšie možnosti, ktoré by efektívnejšie postihovali recidívu v prípade drobnej kriminality, analyzuje aj postupy v iných krajinách.

Zdroj: Info.sk, TASR
