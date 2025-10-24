  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 24.10.2025Meniny má Kvetoslava
14°Bratislava

Kontroverzné výroky kancelára Merza o migrácii podporuje 63 percent Nemcov

  • DNES - 12:51
  • Berlín
Kontroverzné výroky kancelára Merza o migrácii podporuje 63 percent Nemcov

Väčšina občanov Nemecka súhlasí s nedávnymi vyjadreniami spolkového kancelára Friedricha Merza, z ktorých vyplýva, že problémy prameniace z migrácie sú jasne viditeľné na uliciach miest v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Merzove vyjadrenia vyvolali takmer denné protesty vo väčších mestách krajiny. Približne 63 respondentov podľa prieskumu pre verejnoprávnu stanicu ZDF však uviedlo, že s kancelárovými výrokmi súhlasí. Svoj nesúhlas vyjadrilo 29 percent opýtaných.

Avšak len 18 percent respondentov uviedlo, že v mieste ich bydliska sú príčinou problémov migranti. Približne 74 percent je toho názoru, že nezaznamenali žiadne väčšie problémy takéhoto druhu alebo dokonca žiadne.

Merz minulý týždeň vyhlásil, že jeho vláda napravuje minulé chyby v migračnej politike krajiny a dosahuje v tom pokrok, pripomína DPA. „Samozrejme, stále máme problém s tým, ako vyzerajú naše mestá, a preto spolkový minister vnútra umožňuje a vykonáva rozsiahle deportácie,“ dodal.

Toto vyhlásenie bolo široko kritizované ako rasistické a naznačuje, že mestské obyvateľstvo – ktoré je v Nemecku rozmanitejšie než vo vidieckych oblastiach – by malo byť cieľom deportácie, vysvetľuje nemecká agentúra.

Na kancelára následne po jeho výrokoch zaútočili politici vnútri i mimo jeho koalície. Niektorí ho obvinili, že opakuje rétoriku protiimigračnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá je v celoštátnych prieskumoch zhruba na rovnakej úrovni ako Merzovi kresťanskí demokrati.

Merz kritiku odmietol a pred novinármi v pondelok uviedol, že svoje výroky by späť nevzal. „Spýtajte sa svojich dcér, ak nejaké máte, čo som tým asi myslel. Myslím si, že dostanete celkom jasnú a jednoznačnú odpoveď,“ dodal.

Toto vyhlásenie vyvolalo ďalšie rozhorčenie a v Berlíne sa konali protesty. Viac než 140.000 ľudí podpísalo online petíciu, v ktorej ich odsudzujú, píše DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kráľ Karol III. prijal vo Windsore ukrajinského prezidenta Zelenského

Kráľ Karol III. prijal vo Windsore ukrajinského prezidenta Zelenského

DNES - 13:41Zahraničné

Britský kráľ Karol III. prijal v piatok na Windsorskom hrade ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý má v Londýne naplánované rokovania s európskymi lídrami o zvýšení tlaku na Rusko.

Facebook, Instagram a TikTok porušujú pravidlá EÚ, tvrdí eurokomisia

Facebook, Instagram a TikTok porušujú pravidlá EÚ, tvrdí eurokomisia

DNES - 12:16Zahraničné

Platformy TikTok, Instagram a Facebook porušujú pravidlá Európskej únie, vyplýva z predbežných zistení Európskej komisie, ktoré zverejnila v piatok.

Je najvyšší čas na reformu Bezpečnostnej rady OSN, vyzvala Baerbocková

Je najvyšší čas na reformu Bezpečnostnej rady OSN, vyzvala Baerbocková

DNES - 11:44Zahraničné

Predsedníčka Valného zhromaždenia OSN a bývalá šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková vyzvala na reformu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá sa podľa nej mala uskutočniť už dávno.

Orbán: S mierovým summitom v Budapešti sa ráta, čakáme na dohodu USA a Ruska

Orbán: S mierovým summitom v Budapešti sa ráta, čakáme na dohodu USA a Ruska

DNES - 11:12Zahraničné

S budapeštianskym mierovým summitom medzi Spojenými štátmi a Ruskom sa stále ráta, vyhlásil podľa servera mfor.hu v piatok ráno v Bruseli predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Vosveteit.sk
Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!
Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!
Používaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedelPoužívaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedel
To, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznámeTo, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznáme
Čínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šouČínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šou
Ruskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusyRuskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusy
POZOR: Ak ti zavolá NBS a chce, aby si priložil kartu k telefónu, zlož! Na Slovensku sa objavil nový podvodPOZOR: Ak ti zavolá NBS a chce, aby si priložil kartu k telefónu, zlož! Na Slovensku sa objavil nový podvod
„Internet je plný AI sr*čiek,“ hovorí spoluzakladateľ Redditu: Teória mŕtveho internetu sa vyplní skôr, než neskôr„Internet je plný AI sr*čiek,“ hovorí spoluzakladateľ Redditu: Teória mŕtveho internetu sa vyplní skôr, než neskôr
Najbrutálnejší kyberútok posledných rokov, ktorý ochromil Jaguar Land Rover, bol poriadne drahý. Takéto finančné straty spôsobilNajbrutálnejší kyberútok posledných rokov, ktorý ochromil Jaguar Land Rover, bol poriadne drahý. Takéto finančné straty spôsobil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP