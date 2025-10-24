  • Články
Raši: Vyňatie samospráv z dlhovej brzdy môže podporiť ich ekonomickú stabilitu

  • DNES - 12:29
  • Bratislava/Trnava
Vyňatie samospráv z parametrov dlhovej brzdy môže podporiť ich ekonomickú stabilitu. TASR to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD).

Priblížil, že v pondelok 20. októbra rokoval o tejto téme so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a Úniou miest Slovenska (ÚMS).

Doterajšie nastavenie podľa Rašiho neumožňuje mestám a obciam sa naplno rozvíjať a obmedzuje manévrovací priestor s ich vlastnými finančnými prostriedkami. „Samosprávy tvoria len zlomok verejného dlhu, no napriek tomu čelia prísnym obmedzeniam, ktoré im sťažujú plánovanie a rozvoj. Práve preto musíme nájsť kompromis, ktorý bude ústretový k samosprávam a zodpovedný voči ekonomike štátu,“ doplnil.

Predseda združenia SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič vo štvrtok (23. 10.) pre TASR uviedol, že samosprávy by mali byť podľa jeho názoru vyňaté z uplatňovania pravidiel dlhovej brzdy. Navrhuje, aby sa riadili výlučne ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Volá preto po úprave ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
