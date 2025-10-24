Facebook, Instagram a TikTok porušujú pravidlá EÚ, tvrdí eurokomisia
- DNES - 12:16
- Brusel
Platformy TikTok, Instagram a Facebook porušujú pravidlá Európskej únie, vyplýva z predbežných zistení Európskej komisie, ktoré zverejnila v piatok. TASR informuje na základe správy agentúry DPA, podľa ktorej to môže viesť k vysokým pokutám.
Meta, materská spoločnosť Facebooku a Instagramu, ako aj TikTok majú teraz možnosť sa proti týmto obvineniam brániť alebo upraviť svoje platformy, aby sa vyhli finančným sankciám.
Tieto tri platformy podľa eurokomisie neposkytujú výskumníkom dostatočný prehľad o ich údajoch, ako to vyžaduje zákon EÚ o digitálnych službách (DSA).
Takéto verejne dostupné súbory údajov by mali vedcom umožniť skúmať napríklad účinky obsahu velebiaceho násilie páchané na deťoch.
Komisia navyše tvrdí, že Meta neposkytuje jednoduché spôsoby nahlasovania nelegálneho obsahu a spochybňovania rozhodnutí o moderovaní obsahu.
Ak EK nakoniec rozhodne, že spoločnosti porušujú právo EÚ, môže uložiť pokutu až do výšky šiestich percent z ich celkového celosvetového ročného obratu.
