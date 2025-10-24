Je najvyšší čas na reformu Bezpečnostnej rady OSN, vyzvala Baerbocková
- DNES - 11:44
- New York
Predsedníčka Valného zhromaždenia (VZ) OSN a bývalá šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková vyzvala na reformu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá sa podľa nej mala uskutočniť už dávno.
Prelom však počas svojho ročného pôsobenia na súčasnom poste, ktorého sa ujala začiatkom septembra, neočakáva. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.
O potrebe reformovať BR OSN sa hovorí dlhodobo. Debata sa týka predovšetkým zvýšenia počtu štátov zastúpených v tomto 15-člennom orgáne či zmeny práva veta, ktorým disponuje len päť stálych členov rady - USA, Rusko, Čína, Británia a Francúzsko. Na akúkoľvek formálnu zmenu BR OSN treba novelizovať Chartu OSN, to si ale vyžaduje súhlas dvoch tretín VZ OSN a ratifikáciu dvoma tretinami členských štátov - vrátane zmienenej pätice.
„Počas môjho funkčného obdobia sa to nestane,“ povedala Baerbocková o reforme BR OSN v podcaste pre berlínske vydanie Politica. Domnieva sa však, že postupovať by sa malo malými krokmi a prostredníctvom väčšej transparentnosti, ako aj „požiadaviek vysvetľovať (právo) veta“.
Cieľom prípadnej zmeny fungovania bezpečnostnej rady podľa nej musí byť „prekonať prekážky“ a zefektívniť OSN ako takú, napríklad zlúčením jej súčasných agentúr, zvýšením počtu miestnych zamestnancov a využívaním umelej inteligencie (AI).
Pri príležitosti 80. výročia Charty OSN bývala nemecká ministerka zahraničných vecí dôrazne obhajovala význam OSN, a to podľa Politica napriek rastúcim ťažkostiam s multilateralizmom. „Bez OSN by žiadna krajina na svete nebola bezpečnejšia,“ vyhlásila.
Svetová organizácia je však podľa nej teraz pod „takým finančným tlakom, že je jasné, že sa musíme naliehavejšie pýtať, aké sú skutočne kľúčové oblasti pôsobnosti OSN“. Považuje za kľúčové, aby svetové mocnosti prevzali zodpovednosť a nespochybňovali chartu. OSN podľa nej zostáva priestorom, kde sa musia riešiť spory a hľadať riešenia.
Pokiaľ ide o otázku, kto nahradí Antónia Guterresa vo funkcii generálneho tajomníka OSN, Baerbocková navrhla, aby to bola žena. Nie je podľa nej namieste, aby organizácia, ktorá sa zasadzuje za práva žien a ľudské práva, „za 80 rokov nedokázala dostať na čelo ženy“.
