Šipoš: Vyzývame prezidenta, aby vetoval novelu zákona o hazardných hrách
- DNES - 11:42
- Bratislava
Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal a vrátil parlamentu novelu zákona o hazardných hrách, ktorú vo štvrtok (23. 10.) schválila Národná rada (NR) SR.
Právna norma totiž podporuje hazard na Slovensku, a teda aj všetky jeho negatívne vplyvy na ľudí a rodiny, upozornil v piatok na tlačovej konferencii predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš. Rovnakú výzvu adresovalo hlave štátu aj opozičné Progresívne Slovensko (PS).
„Ja verím, že Peter Pellegrini sa vie pozrieť do zrkadla, vie si pozrieť, čo sľuboval pred voľbami a ak má aspoň štipku dôstojnosti, tak tento zákon, ktorý tu bol nasilu včera pretlačený (ministrom cestovného ruchu a športu Rudolfom) Huliakom, vládnymi poslancami za Smer, Hlas a SNS, nepodpíše. Ak to podpíše, berie na seba všetku zodpovednosť za rozbitie rodín a rozvrátenie financií tých ľudí, ktorí tie peniaze do tých automatov nahádžu,“ vyhlásil opozičný poslanec.
Rudolf Huliak a vládna koalícia sa podľa neho schválením novely rozhodli predostrieť „červený koberec“ hazardu a firmám, ktoré zarábajú na nešťastí iných ľudí. Šipoš si myslí, že v tejto chvíli ide najmä o záchranu posledného kasína v Bratislave, ktorému na konci októbra končí licencia. Ľudia aj mesto sa pritom v minulosti opakovane vyjadrili, že hazard na svojom území nechcú, pripomenul.
„Budeme veľmi pozorne sledovať, ako sa zachová Peter Pellegrini, pretože tu sa hrá o čas. Licencie všetkým kasínam a všetkým herniam v Bratislave končia 30. októbra a Huliak a hazardná loby potrebujú, aby to prezident Pellegrini podpísal čo najskôr,“ doplnil opozičný poslanec.
„Novela zákona o hazarde znamená biznis pre kasínových lobistov a utrpenie pre slovenské rodiny. Vyzývame preto prezidenta Petra Pellegriniho, aby ju nepodpísal,“ uviedol v stanovisku predseda PS Michal Šimečka.
Pripomenul, že tento zákon odmietajú ľudia bez ohľadu na ich politické preferencie. „Prezident všetkých ľudí zároveň nemôže opomenúť státisíce podpisov pod rôznymi petíciami za zákaz hazardu v našich mestách a obciach, ktorým sa minister Huliak smeje do tváre. A keďže koalícia nemá 76 hlasov na pretlačenie tohto zákona, rozhodnutie je na prezidentovi Pellegrinim,“ doplnil Šimečka.
„Po doručení zákona do Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky sa pán prezident na budúci týždeň oboznámi s jeho finálnym znením a v ústavnej lehote rozhodne o svojom ďalšom postupe,“ reagovala pre TASR hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď Macíková.
Parlament vo štvrtok večer definitívne schválil novelu zákona o hazardných hrách. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní, za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných zákonodarcov. Schválená novela podľa Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ), pod ktoré patrí aj národná lotériová spoločnosť Tipos, reaguje na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu. Zároveň zavádza efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok, uviedol rezort v dôvodovej správe.
