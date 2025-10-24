Vo viacerých okresoch hrozia povodne, pre tieto vydali zvýšenú výstrahu
Výstrahy platia pre viaceré regióny Slovenska.
Na strednom Slovensku trvá riziko povodní z trvalého dažďa. Zvýšenú výstrahu 2. stupňa vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre okresy Banská Bystrica, Brezno a Ružomberok.
„Vzhľadom na trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na hlavnom toku horného Hrona a Čierneho Hrona a na prítokoch horného Hrona z Nízkych Tatier a Veľkej Fatry,“ upozornil SHMÚ v prípade výstrah pre okresy Banská Bystrica a Brezno, ktoré platia do sobotňajšieho (25. 10.) rána. Pre okres Ružomberok platí zvýšená výstraha do odvolania.
Výstraha 1. stupňa pred povodňami z trvalého dažďa platí vo viacerých okresoch severného Slovenska, ale i na Spiši a v košickom regióne.
