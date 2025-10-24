Polícia obvinila lekára z Partizánskeho z prijímania úplatku
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil lekára z nemocnice v Partizánskom z prečinu prijímania úplatku. Informovala o tom v piatok polícia na sociálnej sieti.
Policajti spresnili, že muža obvinili ešte začiatkom októbra. Podľa ich zistení mal ako lekár v súvislosti s výkonom svojej pracovnej činnosti ešte 10. augusta 2024 prijať finančnú hotovosť vo výške 5000 eur.
„Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ dodala polícia.
