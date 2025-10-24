  • Články
Polícia obvinila lekára z Partizánskeho z prijímania úplatku

  • DNES - 10:46
  • Partizánske
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil lekára z nemocnice v Partizánskom z prečinu prijímania úplatku. Informovala o tom v piatok polícia na sociálnej sieti.

Policajti spresnili, že muža obvinili ešte začiatkom októbra. Podľa ich zistení mal ako lekár v súvislosti s výkonom svojej pracovnej činnosti ešte 10. augusta 2024 prijať finančnú hotovosť vo výške 5000 eur.

Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Vo viacerých okresoch hrozia povodne, pre tieto vydali zvýšenú výstrahu

Vo viacerých okresoch hrozia povodne, pre tieto vydali zvýšenú výstrahu

DNES - 10:48Domáce

Výstrahy platia pre viaceré regióny Slovenska.

Hromadná nehoda na D1: Dopravu riadia hliadky

Hromadná nehoda na D1: Dopravu riadia hliadky

DNES - 9:48Domáce

Premávka na diaľnici D1 je v jednom úseku zúžená do jedného pruhu.

Expremiér Eduard Heger vypovedal na polícii

Expremiér Eduard Heger vypovedal na polícii

DNES - 9:47Domáce

Súdny proces s obžalovaným policajným exprezidentom Petrom K. pokračoval na Mestskom súde Bratislava I výsluchom svedka, expremiéra Eduarda Hegera z mimoparlamentnej strany Demokrati.

Danko: Opoziční poslanci nechodia do práce a čakajú, že im doplníme počty

Danko: Opoziční poslanci nechodia do práce a čakajú, že im doplníme počty

DNES - 9:29Domáce

Andrej Danko kritizoval postup opozície pri odvolávaní Samiela Migaľa.

