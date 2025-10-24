Hromadná nehoda na D1: Dopravu riadia hliadky
Premávka na diaľnici D1 je v jednom úseku zúžená do jedného pruhu.
Na diaľnici D1 v úseku medzi Bratislavou a Sencom v smere do Trnavy došlo krátko pred 9.00 h k nehode viacerých vozidiel. Dopravu momentálne odkláňajú na zjazde na Ivanku pri Dunaji. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
K nehode došlo na približne 16. kilometri. „Podľa doterajších informácií sú účastníkmi dopravnej nehody dve osobné a jedno nákladné vozidlo,“ spresnila polícia. V mieste nehody je prejazdný len jeden pruh, dopravu tam riadia hliadky.
Nehodu hlásia aj spod Strečna
Vážna dopravná nehoda osobného auta a kamióna sa v skorých ranných hodinách stala v piatok na ceste I/18 pri Strečne v okrese Žilina. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, motoristi musia počítať s tvorbou kolón, pričom premávku riadia policajti. Pri striedavej premávke je v oboch smeroch zdržanie 40 až 45 minút. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
Podľa informácií z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline sa na ceste zrazilo osobné auto s kamiónom. Na mieste zasahuje šesť hasičov zo Žiliny s dvomi kusmi techniky.
Polícia obvinila lekára z Partizánskeho z prijímania úplatku
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil lekára z nemocnice v Partizánskom z prečinu prijímania úplatku.
Expremiér Eduard Heger vypovedal na polícii
Súdny proces s obžalovaným policajným exprezidentom Petrom K. pokračoval na Mestskom súde Bratislava I výsluchom svedka, expremiéra Eduarda Hegera z mimoparlamentnej strany Demokrati.
Danko: Opoziční poslanci nechodia do práce a čakajú, že im doplníme počty
Andrej Danko kritizoval postup opozície pri odvolávaní Samiela Migaľa.
Zrážka osobného auta s kamiónom: Na mieste sa tvoria kolóny
Motoristi musia počítať s tvorbou kolón.