Piatok, 24.10.2025
Hromadná nehoda na D1: Dopravu riadia hliadky

  • DNES - 9:48
  • Bratislava
Premávka na diaľnici D1 je v jednom úseku zúžená do jedného pruhu.

Na diaľnici D1 v úseku medzi Bratislavou a Sencom v smere do Trnavy došlo krátko pred 9.00 h k nehode viacerých vozidiel. Dopravu momentálne odkláňajú na zjazde na Ivanku pri Dunaji. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

K nehode došlo na približne 16. kilometri. „Podľa doterajších informácií sú účastníkmi dopravnej nehody dve osobné a jedno nákladné vozidlo,“ spresnila polícia. V mieste nehody je prejazdný len jeden pruh, dopravu tam riadia hliadky.

Nehodu hlásia aj spod Strečna

Vážna dopravná nehoda osobného auta a kamióna sa v skorých ranných hodinách stala v piatok na ceste I/18 pri Strečne v okrese Žilina. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, motoristi musia počítať s tvorbou kolón, pričom premávku riadia policajti. Pri striedavej premávke je v oboch smeroch zdržanie 40 až 45 minút. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

Podľa informácií z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline sa na ceste zrazilo osobné auto s kamiónom. Na mieste zasahuje šesť hasičov zo Žiliny s dvomi kusmi techniky.

Zdroj: Info.sk, TASR
