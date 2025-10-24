  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 24.10.2025Meniny má Kvetoslava
12°Bratislava

Expremiér Eduard Heger vypovedal na polícii

  • DNES - 9:47
  • Bratislava
Expremiér Eduard Heger vypovedal na polícii

Súdny proces s obžalovaným policajným exprezidentom Petrom K. pokračoval na Mestskom súde Bratislava I výsluchom svedka, expremiéra Eduarda Hegera z mimoparlamentnej strany Demokrati.

Peter K. čelí obžalobe pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Vinu odmieta.

Petra K. poznám z čias, keď som bol ešte premiérom a vtedy vykonával funkciu policajného prezidenta,“ povedal Heger s tým, že k prípadu nevie uviesť nič. Priblížil, že ako predseda vlády sa nezaoberal fungovaním policajných zložiek, pretože to mali na starosti príslušní ministri.

Na otázku obhajoby odpovedal, že si nespomína, či sa počas rokovaní vlády alebo bezpečnostnej rady riešil zásah u vtedajšieho šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského alebo v Digital Parku, sídle spoločnosti Penta.

Videli sme príklad toho, koľko si ľudia pamätajú po štyroch rokoch, ak sa výsluch svedka nevykoná na návrh obvineného,“ reagoval na výsluch obžalovaný Peter K.

Prokurátor podal obžalobu na Petra K. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Bývalý policajný prezident bol obvinený v auguste 2021. Podozrivý je zo zmarenia prebiehajúceho zásahu zadržiavania, ako aj vykonania trestnoprocesných úkonov s osobami Matejom Z. a Petrom P. pod vedením inšpekčného tímu Oblúk. Peter K. označil trestné stíhanie jeho osoby za účelové, trvá na svojej nevine.

Peter K. bol od septembra 2020 poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval vtedajší minister vnútra Roman Mikulec. K 15. septembru 2021 sa vzdal funkcie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia obvinila lekára z Partizánskeho z prijímania úplatku

Polícia obvinila lekára z Partizánskeho z prijímania úplatku

DNES - 10:46Domáce

Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil lekára z nemocnice v Partizánskom z prečinu prijímania úplatku.

Hromadná nehoda na D1: Dopravu riadia hliadky

Hromadná nehoda na D1: Dopravu riadia hliadky

DNES - 9:48Domáce

Premávka na diaľnici D1 je v jednom úseku zúžená do jedného pruhu.

Danko: Opoziční poslanci nechodia do práce a čakajú, že im doplníme počty

Danko: Opoziční poslanci nechodia do práce a čakajú, že im doplníme počty

DNES - 9:29Domáce

Andrej Danko kritizoval postup opozície pri odvolávaní Samiela Migaľa.

Zrážka osobného auta s kamiónom: Na mieste sa tvoria kolóny

Zrážka osobného auta s kamiónom: Na mieste sa tvoria kolóny

DNES - 8:04Domáce

Motoristi musia počítať s tvorbou kolón.

Vosveteit.sk
Používaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedelPoužívaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedel
To, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznámeTo, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznáme
Čínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šouČínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šou
Ruskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusyRuskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusy
POZOR: Ak ti zavolá NBS a chce, aby si priložil kartu k telefónu, zlož! Na Slovensku sa objavil nový podvodPOZOR: Ak ti zavolá NBS a chce, aby si priložil kartu k telefónu, zlož! Na Slovensku sa objavil nový podvod
„Internet je plný AI sr*čiek,“ hovorí spoluzakladateľ Redditu: Teória mŕtveho internetu sa vyplní skôr, než neskôr„Internet je plný AI sr*čiek,“ hovorí spoluzakladateľ Redditu: Teória mŕtveho internetu sa vyplní skôr, než neskôr
Najbrutálnejší kyberútok posledných rokov, ktorý ochromil Jaguar Land Rover, bol poriadne drahý. Takéto finančné straty spôsobilNajbrutálnejší kyberútok posledných rokov, ktorý ochromil Jaguar Land Rover, bol poriadne drahý. Takéto finančné straty spôsobil
Nový čip napájaný svetlom dokáže vrátiť slepým ľuďom schopnosť vidieťNový čip napájaný svetlom dokáže vrátiť slepým ľuďom schopnosť vidieť
Žijeme v zlatej ére sprostosti? Čím viac používaš ChatGPT a ďalšie AI nástroje, tým viac sa takto mení tvoj mozog. Je to ako pandémiaŽijeme v zlatej ére sprostosti? Čím viac používaš ChatGPT a ďalšie AI nástroje, tým viac sa takto mení tvoj mozog. Je to ako pandémia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP