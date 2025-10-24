  • Články
Danko: Opoziční poslanci nechodia do práce a čakajú, že im doplníme počty

  • DNES - 9:29
  • Bratislava
Andrej Danko kritizoval postup opozície pri odvolávaní Samiela Migaľa.

Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR nechodia do práce, neplnia si svoje povinnosti a potom požadujú od koalície, aby im dopĺňala počty napríklad na otvorenie schôdze na odvolávanie člena vlády. Upozornil na to podpredseda parlamentu a predseda koaličnej SNS Andrej Danko potom, ako sa ani v piatok ráno nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k návrhu na odvolanie Samuela Migaľa (nezávislý) z postu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Parlament nebol uznášaniaschopný, keď sa prezentovalo len 43 poslancov. Potrebných je minimálne 76 prítomných zákonodarcov, opozícia ich má spolu 71.

Ak by tu bol dostatočný počet opozičných poslancov, tak majú právo povedať, že prečo neotvárame schôdzu. Všímajte si, že navrhujú zákony, nechodia do práce, neplnia si svoje povinnosti a potom od nás požadujú, aby my sme im dopĺňali počty. Lenivosť opozície je do neba volajúca,“ vyhlásil Danko.

Rovnako ich kritizoval aj za postup vo štvrtok (23. 10.) večer, keď sa nezúčastnili na záverečnom hlasovaní o novele zákona o hazardných hrách z dielne ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý). Právnu normu nepodporila ani celá koalícia, pri hlasovaní sa zdržali práve poslanci SNS. „Aj včera, keby opozícia bola v práci, tak zákon o hazarde neprejde. Je to len ich alibizmus, lenivosť,“ myslí si Danko.

Zároveň však potvrdil, že vzhľadom na koaličnú zmluvu by jeho strana nepodporovala opozičné návrhy. „Základ a princíp koaličnej zmluvy je, že sú veci, ktoré sa dohodnú v koalícii. Ja viem, že oni by si želali, aby sme sa hádali na každých veciach. Ja som sa nevedel ani včera so SNS stotožniť s návrhom Huliaka, veľmi dobre viete, že mám výhrady aj k jeho dohode s premiérom. Ale sú aj určité princípy a hodnoty fungovania vlády, ktorý sa nedajú porušiť,“ doplnil predseda národniarov.

Zdroj: Info.sk, TASR
