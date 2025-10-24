  • Články
Izrael „neurobí nič“ so Západným brehom Jordánu, vyhlásil Trump

  • DNES - 9:15
  • Washington
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že Izrael „nebude robiť nič“ so Západným brehom Jordánu.

Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo izraelskí poslanci predložili návrhy zákonov, ktoré otvárajú cestu k anexii tohto okupovaného palestínskeho územia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Nerobte si starosti o Západný breh, Izrael neurobí nič so Západným brehom,“ povedal Trump reportérom v Bielom dome. Odpovedal tak na otázku, či je znepokojený hlasovaniami v izraelskom parlamente.

Izraelský parlament v stredu predbežne schválil návrh zákona, ktorý by rozšíril platnosť izraelského práva na okupovaný Západný breh. Podľa agentúry Reuters ide o krok, ktorý sa rovná anexii územia. Toto hlasovanie bolo prvé zo štyroch potrebných na prijatie zákona a časovo sa zhodovalo s návštevou viceprezidenta USA J.D. Vancea v Izraeli. Samotný Vance pritom pred odletom z Izraela anexiu Predjordánska odmietol a hlasovanie označil za „urážku“.

Trump už v septembri vyhlásil, že nedovolí židovskému štátu anektovať Západný breh Jordánu.

Pred pokusmi o anexiu tohto územia v stredu pred odletom do Izraela varoval aj šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Kroky smerujúce k anexii podľa neho môžu ohroziť plán Trumpa o ukončenie vojny v Pásme Gazy, kde je teraz v platnosti krehké prímerie.

Členovia vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua už roky vyzýva po anexii tohto územia, ku ktorému má Izrael podľa svojich slov biblické a historické väzby. Izrael od roku 1967 postavil na Západnom brehu Jordánu, ktorý je podľa medzinárodného práva okupovaným územím, vyše 200 osád. V nich žije viac než 500.000 židovských osadníkov. Všetky izraelské osady na tomto okupovanom palestínskom území sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Palestínčania považujú Západný breh za súčasť svojho budúceho nezávislého štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom.

Zdroj: Info.sk, TASR
