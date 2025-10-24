Mimoriadna schôdza na odvolanie Migaľa sa nezačala ani v piatok
- DNES - 8:12
- Bratislava
Mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR k návrhu na odvolanie Samuela Migaľa (nezávislý) z postu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa nepodarilo otvoriť ani v piatok ráno.
Poslanci sa o to pokúsili už tretíkrát, rovnako ako dvakrát vo štvrtok (23. 10.) však neboli uznášaniaschopní, keď sa ich prezentovalo len 47. Návrh tak bude znova prerokovaný v piatok o 9.00 h.
Schôdzu iniciovalo opozičné PS, ktoré kritizuje Migaľa za slabé čerpanie eurofondov, ich zmrazenie pre mestá a obce, ale najmä za verejné obstarávanie na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk.
Minister investícií trvá na tom, že všetky okolnosti kritizovaného tendra detailne vysvetlil. Zároveň bol pripravený obhajovať agendu v súvislosti s verejným obstarávaním na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk aj na mimoriadnej schôdzi.
