Zrážka osobného auta s kamiónom: Na mieste sa tvoria kolóny
Motoristi musia počítať s tvorbou kolón.
Vážna dopravná nehoda osobného auta a kamióna sa v skorých ranných hodinách stala v piatok na ceste I/18 pri Strečne v okrese Žilina. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, motoristi musia počítať s tvorbou kolón, pričom premávku riadia policajti. Pri striedavej premávke je v oboch smeroch zdržanie 40 až 45 minút. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
Podľa informácií z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline sa na ceste zrazilo osobné auto s kamiónom. Na mieste zasahuje šesť hasičov zo Žiliny s dvomi kusmi techniky.
Zdržíte sa aj na vjazdoch do miest
Na vjazdoch do miest je potrebné rátať so zdržaním v dôsledku zhustenej premávky. Najvýraznejšie eviduje na vjazde do Žiliny od Porúbky, kde dosahuje 30 minút a rovnako 30-minútové zdržanie je v Košiciach na Ukrajinskej smerom do centra.
Stella centrum informuje aj o približne 45-minútovom zdržaní na úseku diaľnice D1 Bratislava - Senec. „Odstraňujú tam nehodu,“ uvádza dôvod.
Nehoda na priecestí: Vlak narazil do osobného auta
Železničná doprava v okrese Senec je v súčasnosti úplne zastavená po zrážke osobného vlaku s osobným automobilom značky Citroën.
HZS našla v Západných Tatrách telo poľského turistu
Psovod Horskej záchrannej služby (HZS) so služobným psom vo štvrtok našiel telo 55-ročného poľského turistu, po ktorom v Západných Tatrách od pondelka (20. 10.) prebiehalo pátranie.
Michal Šipoš: Robert Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť
Hnutie Slovensko opakovane registrovalo obavy premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) z prevratu, preto sa k nemu rozhodlo pokojnou cestou dospieť v parlamentných voľbách v roku 2027.
NRSR: Poslanci na mimoriadnej schôdzi nerokovali o dôveryhodnosti SIS
Poslanci Národnej rady SR nerokovali na mimoriadnej schôdzi o uznesení k dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby vedenej Pavlom Gašparom.