Zrážka osobného auta s kamiónom: Na mieste sa tvoria kolóny

Motoristi musia počítať s tvorbou kolón.

Vážna dopravná nehoda osobného auta a kamióna sa v skorých ranných hodinách stala v piatok na ceste I/18 pri Strečne v okrese Žilina. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, motoristi musia počítať s tvorbou kolón, pričom premávku riadia policajti. Pri striedavej premávke je v oboch smeroch zdržanie 40 až 45 minút. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

Podľa informácií z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline sa na ceste zrazilo osobné auto s kamiónom. Na mieste zasahuje šesť hasičov zo Žiliny s dvomi kusmi techniky.

Zdržíte sa aj na vjazdoch do miest

Na vjazdoch do miest je potrebné rátať so zdržaním v dôsledku zhustenej premávky. Najvýraznejšie eviduje na vjazde do Žiliny od Porúbky, kde dosahuje 30 minút a rovnako 30-minútové zdržanie je v Košiciach na Ukrajinskej smerom do centra.

Stella centrum informuje aj o približne 45-minútovom zdržaní na úseku diaľnice D1 Bratislava - Senec. „Odstraňujú tam nehodu,“ uvádza dôvod.

Zdroj: Info.sk, TASR
