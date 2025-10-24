Zelenskyj ocenil spoločné vyhlásenie lídrov EÚ o Ukrajine
- DNES - 6:24
- Brusel
Podľa Ukrajinského lídra bruselský summit priniesol „dobré výsledky“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok privítal rozhodnutie lídrov Európskej únie (EÚ) riešiť naliehavé finančné potreby Ukrajiny na roky 2026 a 2027, vrátane potenciálnej „reparačnej“ pôžičky vo výške 140 miliárd eur, ktorá by mala byť financovaná zo zmrazených ruských aktív. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Európska únia ubezpečila, že finančná pomoc Ukrajine bude zachovaná,“ uviedol Zelenskyj na platforme X a dodal, že bruselský summit priniesol „dobré výsledky“.
„Získali sme politickú podporu v súvislosti so zmrazenými ruskými aktívami a ich maximálnym využitím na obranu proti ruskej agresii. Európska komisia vypracuje všetky potrebné podrobnosti,“ dodal v príspevku ukrajinský prezident.
Lídri 26 členských štátov EÚ vo štvrtok na summite v Bruseli potvrdili pokračujúcu podporu Ukrajine a zdôraznili potrebu zvýšiť tlak na Rusko s cieľom ukončiť viac ako tri a pol roka trvajúcu vojnu. Vyhlásenie nepodporilo Maďarsko.
V otázke reparačnej pôžičky pre Ukrajinu však nedošlo k výraznému prelomu. Finálne znenie záverov iba vyzýva Európsku komisiu, aby predložila možnosti na ďalšom zasadnutí lídrov v decembri. Pôvodný návrh pritom mal žiadať Komisiu, aby vypracovala legislatívny návrh o použití týchto aktív.
Podľa lídrov EÚ je blok odhodlaný naďalej vyvíjať a zvyšovať tlak na Rusko, aby zastavilo svoju vojnu. Európska rada tiež uvítala štvrtkové prijatie 19. balíka protiruských sankcií a podporila cestu členstva Ukrajiny do EÚ.
