Lídri 26 štátov EÚ sa dohodli na spoločnom vyhlásení o Ukrajine
- DNES - 6:18
- Brusel
Lídri 26 členských štátov Európskej únie vo štvrtok na summite v Bruseli potvrdili pokračujúcu podporu Ukrajine a zdôraznili potrebu zvýšiť tlak na Rusko s cieľom ukončiť viac ako tri a pol roka trvajúcu vojnu.
V spoločnom vyhlásení sa spomínajú aj zmrazené ruské aktíva. Text je však v tejto časti vágnejší, než sa pôvodne navrhovalo, a to pre námietky Belgicka. Vyhlásenie nepodporilo Maďarsko, informuje osobitný spravodajca TASR.
Lídri sa zaviazali riešiť naliehavé finančné potreby Ukrajiny na roky 2026 – 2027, vrátane jej vojenských a obranných snáh. Vyzvali tiež Európsku komisiu (EK), aby čo najskôr predložila možnosti finančnej podpory na základe posúdenia potrieb Ukrajiny. Európska rada tiež „vyzýva Komisiu a Radu, aby pokračovali v práci, aby sa Európska rada mohla touto otázkou zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí. V súlade s právom EÚ by mali zostať aktíva Ruska zmrazené, kým Rusko neukončí svoju agresívnu vojnu proti Ukrajine a neposkytne jej náhradu za škody spôsobené vojnou,“ píše sa vo vyhlásení.
V otázke často spomínanej „reparačnej“ pôžičky pre Ukrajinu vo výške 140 miliárd eur, ktorá by mala byť financovaná zo zmrazených ruských aktív, tak nedošlo k výraznému prelomu. Finálne znenie záverov iba vyzýva EK, aby predložila možnosti na ďalšom zasadnutí lídrov v decembri. Pôvodný návrh pritom mal žiadať Komisiu, aby vypracovala legislatívny návrh o použití týchto aktív.
„Európska rada opätovne potvrdzuje svoju trvalú a neochvejnú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc,“ píše sa ďalej v spoločnom vyhlásení. Lídri 26 krajín Únie zdôraznili, že blok bude naďalej poskytovať v koordinácii s podobne zmýšľajúcimi partnermi a spojencami komplexnú politickú, finančnú, hospodársku, humanitárnu, vojenskú a diplomatickú podporu Ukrajine a jej obyvateľom.
Vzhľadom na pokračujúce údery na civilné obyvateľstvo a infraštruktúru na Ukrajine, Rusko podľa členských krajín nepreukázalo dostatok skutočnej politickej vôle ukončiť svoju vojnu a zapojiť sa do zmysluplných mierových rokovaní.
„Európska únia a členské štáty sú pripravené prispieť k silným a dôveryhodným bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu, najmä podporou schopnosti Ukrajiny odrádzať od agresie a účinne sa brániť,“ zdôraznili najvyšší predstavitelia krajín Únie, s výnimkou Maďarska.
Poznamenali, že EÚ je odhodlaná naďalej vyvíjať a zvyšovať tlak na Rusko, aby zastavilo svoju vojnu, a to aj prostredníctvom ďalších sankcií. Európska rada tiež uvítala štvrtkové prijatie 19. balíka protiruských sankcií. Na ďalšom súbore sankcií sa podľa informácií TASR už začalo pracovať.
„Európska rada naliehavo vyzýva Rusko a Bielorusko, aby bezodkladne zabezpečili bezpečný návrat všetkých ukrajinských detí a ďalších civilistov, ktorí boli nezákonne deportovaní a prevezení do Ruska a Bieloruska, na Ukrajinu,“ píše sa tiež prijatom dokumente.
Lídri 26 členských štátov tiež podporili cestu členstva Ukrajiny do EÚ a uvítala významný pokrok, ktorý Kyjev doteraz dosiahol.
