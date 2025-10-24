  • Články
Biely dom: Schôdzka medzi Trumpom a Putinom nie je úplne vylúčená

  • DNES - 0:28
  • Washington
Schôdzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nie je úplne vylúčená. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová, píše agentúra Reuters.

Stretnutie medzi dvoma lídrami nie je úplne vylúčené. Myslím si, že prezident a celá administratíva dúfajú, že sa to jedného dňa zopakuje, ale chceli sme sa uistiť, že z toho stretnutia vyplynie konkrétny pozitívny výsledok,“ uviedla hovorkyňa na tlačovej konferencii.

Americký prezident v stredu oznámil, že zrušil plánovanú schôdzku s Putin v maďarskej Budapešti pre nedostatok pokroku v diplomatických snahách o vyriešenie vojny na Ukrajine.

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

