Biely dom: Schôdzka medzi Trumpom a Putinom nie je úplne vylúčená
- DNES - 0:28
- Washington
Schôdzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nie je úplne vylúčená. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová, píše agentúra Reuters.
„Stretnutie medzi dvoma lídrami nie je úplne vylúčené. Myslím si, že prezident a celá administratíva dúfajú, že sa to jedného dňa zopakuje, ale chceli sme sa uistiť, že z toho stretnutia vyplynie konkrétny pozitívny výsledok,“ uviedla hovorkyňa na tlačovej konferencii.
Americký prezident v stredu oznámil, že zrušil plánovanú schôdzku s Putin v maďarskej Budapešti pre nedostatok pokroku v diplomatických snahách o vyriešenie vojny na Ukrajine.
Východné krídlo Bieleho domu už úplne zbúrali
Východné krídlo Bieleho domu bolo vo štvrtok večer úplne zbúrané. Vyplýva to z fotografií vyhotovených agentúrou AP.
Rusko nikdy neustúpi tlaku iných krajín, reagoval Putin na nové sankcie USA
Rusko sa nikdy nepodvolí tlaku Spojených štátov alebo ktorejkoľvek inej krajiny, povedal vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin.
Magyar: Orbán sa stal najvernejším spojencom Kremľa
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa nateraz stal „najvernejším spojencom Kremľa“.
Žena vyliala kávu do kanála a dostala pokutu, vo veci zasiahol úrad
Prípad vyliatej kávy zaujal aj úrady. Ženu na mieste zastavila polícia.