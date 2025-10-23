Nehoda na priecestí: Vlak narazil do osobného auta
Železničná doprava v okrese Senec je v súčasnosti úplne zastavená po zrážke osobného vlaku s osobným automobilom značky Citroën. Incident sa odohral vo večerných hodinách na železničnej zastávke v časti Alžbetin Dvor obce Miloslavov.
Podľa policajných zdrojov došlo k nehode krátko pred 19:28 na trati v smere od Kvetoslavova do Bratislavy. Vodič osobného vozidla Citroën nerešpektoval červený signál na železničnom priecestí a vošiel do dráhy prichádzajúcemu vlaku. Napriek vážnosti situácie pri nehode nedošlo k žiadnym zraneniam.
Železničná doprava v postihnutom úseku zostáva úplne zastavená až do odvolania. Pre vodičov osobných automobilov je prejazd cez priecestie naďalej možný s menšími obmedzeniami, keďže havarovaný vlak čiastočne zasahuje do priestoru priecestia.
Polícia vyzýva všetkých vodičov prechádzajúcich týmto úsekom, aby zvýšili svoju pozornosť a riadili sa pokynmi prítomných príslušníkov polície a záchranných zložiek.
