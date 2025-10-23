  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 23.10.2025Meniny má Alojzia
18°Bratislava

Nehoda na priecestí: Vlak narazil do osobného auta

  • DNES - 21:04
  • Alžbetin Dvor
Nehoda na priecestí: Vlak narazil do osobného auta

Železničná doprava v okrese Senec je v súčasnosti úplne zastavená po zrážke osobného vlaku s osobným automobilom značky Citroën. Incident sa odohral vo večerných hodinách na železničnej zastávke v časti Alžbetin Dvor obce Miloslavov.

Podľa policajných zdrojov došlo k nehode krátko pred 19:28 na trati v smere od Kvetoslavova do Bratislavy. Vodič osobného vozidla Citroën nerešpektoval červený signál na železničnom priecestí a vošiel do dráhy prichádzajúcemu vlaku. Napriek vážnosti situácie pri nehode nedošlo k žiadnym zraneniam.

Železničná doprava v postihnutom úseku zostáva úplne zastavená až do odvolania. Pre vodičov osobných automobilov je prejazd cez priecestie naďalej možný s menšími obmedzeniami, keďže havarovaný vlak čiastočne zasahuje do priestoru priecestia.

Polícia vyzýva všetkých vodičov prechádzajúcich týmto úsekom, aby zvýšili svoju pozornosť a riadili sa pokynmi prítomných príslušníkov polície a záchranných zložiek.

Zdroj: Info.sk, Polícia SR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
HZS našla v Západných Tatrách telo poľského turistu

HZS našla v Západných Tatrách telo poľského turistu

DNES - 19:58Domáce

Psovod Horskej záchrannej služby (HZS) so služobným psom vo štvrtok našiel telo 55-ročného poľského turistu, po ktorom v Západných Tatrách od pondelka (20. 10.) prebiehalo pátranie.

Michal Šipoš: Robert Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť

Michal Šipoš: Robert Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť

DNES - 18:20Domáce

Hnutie Slovensko opakovane registrovalo obavy premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) z prevratu, preto sa k nemu rozhodlo pokojnou cestou dospieť v parlamentných voľbách v roku 2027.

NRSR: Poslanci na mimoriadnej schôdzi nerokovali o dôveryhodnosti SIS

NRSR: Poslanci na mimoriadnej schôdzi nerokovali o dôveryhodnosti SIS

DNES - 17:54Domáce

Poslanci Národnej rady SR nerokovali na mimoriadnej schôdzi o uznesení k dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby vedenej Pavlom Gašparom.

Peter Kotlár si stojí za svojimi vyjadreniami o vakcínach, analýzu SAV spochybnil

Peter Kotlár si stojí za svojimi vyjadreniami o vakcínach, analýzu SAV spochybnil

DNES - 17:25Domáce

Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár zopakoval, že si stojí za svojimi vyjadreniami o vakcínach proti ochoreniu COVID-19.

Vosveteit.sk
Ruskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusyRuskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusy
POZOR: Ak ti zavolá NBS a chce, aby si priložil kartu k telefónu, zlož! Na Slovensku sa objavil nový podvodPOZOR: Ak ti zavolá NBS a chce, aby si priložil kartu k telefónu, zlož! Na Slovensku sa objavil nový podvod
„Internet je plný AI sr*čiek,“ hovorí spoluzakladateľ Redditu: Teória mŕtveho internetu sa vyplní skôr, než neskôr„Internet je plný AI sr*čiek,“ hovorí spoluzakladateľ Redditu: Teória mŕtveho internetu sa vyplní skôr, než neskôr
Najbrutálnejší kyberútok posledných rokov, ktorý ochromil Jaguar Land Rover, bol poriadne drahý. Takéto finančné straty spôsobilNajbrutálnejší kyberútok posledných rokov, ktorý ochromil Jaguar Land Rover, bol poriadne drahý. Takéto finančné straty spôsobil
Nový čip napájaný svetlom dokáže vrátiť slepým ľuďom schopnosť vidieťNový čip napájaný svetlom dokáže vrátiť slepým ľuďom schopnosť vidieť
Žijeme v zlatej ére sprostosti? Čím viac používaš ChatGPT a ďalšie AI nástroje, tým viac sa takto mení tvoj mozog. Je to ako pandémiaŽijeme v zlatej ére sprostosti? Čím viac používaš ChatGPT a ďalšie AI nástroje, tým viac sa takto mení tvoj mozog. Je to ako pandémia
Čistá energia bez odpadu? Francúzsky tokamak sa blíži k „prvej plazme“Čistá energia bez odpadu? Francúzsky tokamak sa blíži k „prvej plazme“
Lekári roky tento orgán odstraňovali, aby zabránili šíreniu rakoviny. Vedci teraz zistili, že to môže byť chybaLekári roky tento orgán odstraňovali, aby zabránili šíreniu rakoviny. Vedci teraz zistili, že to môže byť chyba
OpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AIOpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AI
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP