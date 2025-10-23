  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 23.10.2025Meniny má Alojzia
18°Bratislava

NRSR: Poslanci definitívne schválili novelu zákona o hazardných hrách

  • DNES - 21:00
  • Bratislava
NRSR: Poslanci definitívne schválili novelu zákona o hazardných hrách

Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili definitívne vo štvrtok večer novelu zákona o hazardných hrách. O novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní a za návrh hlasovalo 71 zo 78 zákonodarcov, zdržalo sa sedem poslancov. Týmto hlasovaním sa zároveň ukončil aj siedmy rokovací deň 40. schôdze.

Schválená novela zákona o hazardných hrách z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRaŠ), pod ktoré patrí národná lotériová spoločnosť Tipos, reaguje podľa ministerstva na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier a rovnako aj na potrebu úpravy zákona vyplývajúcu z aplikačnej praxe. Zároveň podľa dôvodovej správy k návrhu zavádza efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok.

Tipos bude môcť za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín a zároveň prevádzkovať hazardné hry mimo Slovenska. Prevádzkovať hazardnú hru v kasíne na základe individuálnej licencie prevzatej národnou lotériovou spoločnosťou bude možné len v hoteli, ktorého vstupné priestory sú vybavené hotelovou halou a recepciou s nepretržitou prevádzkou. Ak pri prevzatí individuálnej licencie nebude kasíno prevádzkované v hoteli, tak Tipos premiestni prevádzku kasína do hotela do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia individuálnej licencie od prevádzkovateľa hazardnej hry v kasíne.

V záverečnom hlasovaní odsúhlasili poslanci viaceré koaličné pozmeňujúce návrhy. Napríklad pri prevzatí individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry bude Tipos povinný spolufinancovať opatrenia na prevenciu a boj proti závislosti na hazardných hrách minimálne vo výške 500.000 eur ročne.

Ďalšou dôležitou zmenou je povinnosť predložiť vyjadrenia mesta alebo obce s ďalším umiestnením kasína aj pri prevode licencie na národnú lotériovú spoločnosť. Toto vyjadrenie nesmie byť však staršie ako 60 dní ku dňu podania žiadosti.

Rovnako sa spresní aj územná a prevádzková viazanosť prevzatej licencie tak, že kasíno bude možné prevádzkovať výlučne v tej istej obci, čím sa zamedzí vznik účelových kasín a ich možný presun do obcí s prijatým zákazom na svojom území. Tieto úpravy reagujú tiež na pripomienky Rady Združenia miest a obcí Slovenska.

Odmietnutý bol opozičný pozmeňujúci návrh, ktorý sa týkal vypustenia niekoľkých bodov z novely zákona, pričom tie sú podľa opozície v rozpore so záujmami obyvateľov slovenských obcí a miest aj so záujmami samospráv.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
ÚRSO: Ceny energií výrazne ovplyvňuje geopolitika a rozhodnutia Európskej únie

ÚRSO: Ceny energií výrazne ovplyvňuje geopolitika a rozhodnutia Európskej únie

DNES - 18:01Ekonomické

Koncová cena elektriny sa skladá z viacerých zložiek od ceny komodity, cez tarify za distribúciu, až po náklady na reguláciu sústav.

Danko: Na postupe Kotlára k novele o hazarde nebola dohoda, no chápem jeho postoje

Danko: Na postupe Kotlára k novele o hazarde nebola dohoda, no chápem jeho postoje

DNES - 17:33Ekonomické

Líder koaličnej SNS Andrej Danko chápe postoje poslanca Národnej rady SR Petra Kotlára, ktorý v pléne požiadal o stiahnutie novely zákona o hazardných hrách z rokovania.

Hojsík po piatich rokoch uspel v europarlamente so smernicou o monitorovaní pôdy

Hojsík po piatich rokoch uspel v europarlamente so smernicou o monitorovaní pôdy

DNES - 15:12Ekonomické

Nová smernica má za cieľ do roku 2050 ozdraviť európske pôdy a zabezpečiť súdržnejší a harmonizovanejší rámec EÚ pre monitorovanie pôdy.

Kotlár v parlamente zožal potlesk. Opozícia: Príjemne nás prekvapil

Kotlár v parlamente zožal potlesk. Opozícia: Príjemne nás prekvapil

DNES - 13:10Ekonomické

Opozíciu príjemne prekvapil postup Petra Kotlára pri novele zákona o hazarde.

Vosveteit.sk
Ruskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusyRuskí hackeri COLDRIVER útočia aj na nás cez falošné CAPTCHA testy. Takto vyzerá útok, ktorý obchádza antivírusy
POZOR: Ak ti zavolá NBS a chce, aby si priložil kartu k telefónu, zlož! Na Slovensku sa objavil nový podvodPOZOR: Ak ti zavolá NBS a chce, aby si priložil kartu k telefónu, zlož! Na Slovensku sa objavil nový podvod
„Internet je plný AI sr*čiek,“ hovorí spoluzakladateľ Redditu: Teória mŕtveho internetu sa vyplní skôr, než neskôr„Internet je plný AI sr*čiek,“ hovorí spoluzakladateľ Redditu: Teória mŕtveho internetu sa vyplní skôr, než neskôr
Najbrutálnejší kyberútok posledných rokov, ktorý ochromil Jaguar Land Rover, bol poriadne drahý. Takéto finančné straty spôsobilNajbrutálnejší kyberútok posledných rokov, ktorý ochromil Jaguar Land Rover, bol poriadne drahý. Takéto finančné straty spôsobil
Nový čip napájaný svetlom dokáže vrátiť slepým ľuďom schopnosť vidieťNový čip napájaný svetlom dokáže vrátiť slepým ľuďom schopnosť vidieť
Žijeme v zlatej ére sprostosti? Čím viac používaš ChatGPT a ďalšie AI nástroje, tým viac sa takto mení tvoj mozog. Je to ako pandémiaŽijeme v zlatej ére sprostosti? Čím viac používaš ChatGPT a ďalšie AI nástroje, tým viac sa takto mení tvoj mozog. Je to ako pandémia
Čistá energia bez odpadu? Francúzsky tokamak sa blíži k „prvej plazme“Čistá energia bez odpadu? Francúzsky tokamak sa blíži k „prvej plazme“
Lekári roky tento orgán odstraňovali, aby zabránili šíreniu rakoviny. Vedci teraz zistili, že to môže byť chybaLekári roky tento orgán odstraňovali, aby zabránili šíreniu rakoviny. Vedci teraz zistili, že to môže byť chyba
OpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AIOpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AI
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP