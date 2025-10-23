  • Články
  • DNES - 20:16
  • Washington
Východné krídlo Bieleho domu už úplne zbúrali

Východné krídlo Bieleho domu bolo vo štvrtok večer úplne zbúrané. Vyplýva to z fotografií vyhotovených agentúrou AP. Americký prezident Donald Trump chce na jeho mieste vybudovať novú tanečnú sálu, informuje TASR.

Vo východnom krídle tradične pôsobili a pracovali americké prvé dámy a ich personál. Teraz na jeho mieste vznikne za viac ako 300 miliónov dolárov tanečná sála, ktorá bude dvakrát väčšia ako celý Biely dom.

Aktuálny prezident časť peňazí na výstavbu podľa vlastných slov zaplatí sám, zvyšok poskytnú súkromní darcovia a korporátne spoločnosti. Minulý týždeň usporiadal Trump honosnú večeru pre týchto donorov, medzi ktorými bolo viacero popredných amerických technologických firiem.

Trump povolil búracie práce tento týždeň napriek tomu, že ešte nedostal súhlas príslušných vládnych orgánov. Prestavbu kritizujú pamiatkari, ktorí vyzvali na zastavenie búranie, kým plány na výstavbu tanečnej sály s rozlohou viac ako 8000 štvorcových metrov neprejdú povinným procesom verejného posudzovania. K prezidentovým plánom sú kritickí aj demokrati, ktorí šéfa Bieleho domu obvinili z nedostatočného rešpektu voči sídlu amerického prezidenta.

Zdroj: Info.sk, TASR
