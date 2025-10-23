HZS našla v Západných Tatrách telo poľského turistu
Psovod Horskej záchrannej služby (HZS) so služobným psom vo štvrtok našiel telo 55-ročného poľského turistu, po ktorom v Západných Tatrách od pondelka (20. 10.) prebiehalo pátranie.
Telo našli v jednom zo žľabov smerujúcich do Gáborovej doliny, približne 150 metrov pod vrcholom Bystrej. HZS o tom informovala na webovej stránke. Podľa nej asi došlo k pošmyknutiu a pádu, pri ktorom turista utrpel smrteľné poranenia.
„Telesné pozostatky boli z exponovaného terénu transportované pomocou lanovej techniky a následne boli pomocou nosidiel transportované do ústia Račkovej doliny a odovzdané príslušníkom Policajného zboru SR a obhliadajúcej lekárke,“ spresnili z HZS.
Do pátracej akcie sa zapojili horskí záchranári z oblastného strediska Západné Tatry, Nízke Tatry - Sever i záchranári HZS zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania.
„Pátracia akcia zo slovenskej strany prebiehala pozemne. Nasadení boli aj kynológovia so služobnými psami a rovnako sa pátralo aj zo vzduchu prostredníctvom bezpilotných lietadiel vrátane zariadenia Lifeseeker,“ priblížili horskí záchranári.
Doplnili, že za nepriaznivého počasia preverovali žľaby smerujúce z vrcholu Bystrej do Gáborovej a Kamenistej doliny. Zo severnej strany Bystrej prebiehalo pátranie záchranármi z poľskej tatranskej horskej služby.
