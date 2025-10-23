  • Články
Magyar: Orbán sa stal najvernejším spojencom Kremľa

Magyar: Orbán sa stal najvernejším spojencom Kremľa

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa nateraz stal „najvernejším spojencom Kremľa“.

Vyhlásil to vo štvrtok predseda mimoparlamentnej strany TISZA a najsilnejší Orbánov kritik Péter Magyar v prejave pred davom na preplnenom budapeštianskom Námestí hrdinov a priľahlej Andrássyho triede. Magyar vystúpil pred svojimi priaznivcami pri príležitosti štátneho sviatku výročia vypuknutia revolúcie v roku 1956, jeho prejav vysielali naživo viaceré médiá, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Magyar podotkol, že „štátostrana“, ktorá bola rozpustená pri zmene režimu v roku 1989, bola obnovená vo forme vládnej strany Fidesz. „Tak ako sa vláda pred zmenou režimu bála otázok a snažila sa umlčať ľudí, deje sa to aj teraz. Vláda si kupuje mlčanie za peniaze,“ dodal.

Stačilo súdruhovia!“ povedal predseda strany TISZA, na čo reagoval dav skandovaním „Rusi domov!“. Maďarská vlasť podľa jeho slov nepatrí politikom, oligarchom a politickým stranám, ale Maďarom, ktorí pracujú, učia a liečia.

Magyar avizoval, že ak TISZA vyhrá budúcoročné parlamentné voľby, tak nový parlament obnoví nezávislosť vyšetrovacích orgánov, pristúpi k Európskej prokuratúre (EPPO), otvorí spisy agentov, predloží zákon o národnom zmierení, ale zriadi aj úrad, ktorý bude vyhľadávať a vracať štátny majetok, ktorý sa dostal do súkromných rúk.

Z ďalších krokov v prípade zmeny vlády vyzdvihol Magyar posilnenie členstva v EÚ a NATO, spustenie programu zníženia daní a zvýšenia dôchodkov, zavedenie dane pre miliardárov, obnovenie nezávislosti verejnoprávnych médií a zastavenie podpory štátnej propagandy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Východné krídlo Bieleho domu bolo vo štvrtok večer úplne zbúrané. Vyplýva to z fotografií vyhotovených agentúrou AP.

Rusko sa nikdy nepodvolí tlaku Spojených štátov alebo ktorejkoľvek inej krajiny, povedal vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin.

Prípad vyliatej kávy zaujal aj úrady. Ženu na mieste zastavila polícia.

Lídri členských krajín Európskej únie vo štvrtok na summite v Bruseli podporili plán obrannej pripravenosti do roku 2030, ktorý predstavila Európska komisia pred týždňom.

