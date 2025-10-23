ÚRSO: Ceny energií výrazne ovplyvňuje geopolitika a rozhodnutia Európskej únie
- DNES - 18:01
- Bratislava
Koncová cena elektriny sa skladá z viacerých zložiek od ceny komodity, cez tarify za distribúciu, až po náklady na reguláciu sústav.
Od roku 2019 je nárast cien výrazne ovplyvňovaný rozhodnutiami Európskej únie (EÚ), najmä nerozumnou politikou Green Dealu, uviedol vo štvrtok predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík. Ďalšou významnou položkou, ktorá ovplyvňuje ceny, je podľa neho aj cena emisných povoleniek.
„Prevádzkovatelia museli investovať do posilnenia sústav, aby zvládli pripájanie obnoviteľných zdrojov, čo sa premietlo do cien pre odberateľov. To všetko zohráva svoju úlohu i v aktuálnych cenových konaniach, do ktorých sa premieta aj pripájanie batériových úložísk. Tieto investície sa následne premietajú do odpisov, čo nakoniec všetci zaplatíme vo svojich faktúrach za energie,“ uviedol ÚRSO.
Úrad ďalej vysvetlil, že v prípade plynu tvorí samotná komodita viac ako 60 % koncovej ceny. Trhové ceny plynu prudko vzrástli v roku 2022 nielen v dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine, ale hlavne z dôvodu nerozumnej politiky EÚ v oblasti Green Dealu, skonštatoval úrad.
Ruský potrubný plyn je v EÚ postupne nahradzovaný dovozom skvapalneného zemného plynu (LNG), čo podľa ÚRSO zmenilo štruktúru európskeho trhu. Hoci sa situácia stabilizovala, ceny by mali byť stále citlivé na geopolitické výkyvy, klimatické zmeny či dopyt zo strany Ázie a Ukrajiny.
„Keď ruský plyn nedovezie EÚ, dovezie ho Ázia a my na to iba doplatíme. Veď zarážajúce je, že Ukrajina neskúma, ktorá molekula dovezená na Ukrajinu je nemecká, americká, či africká. Alebo áno? A plyn sa na Ukrajinu dováža aj reverzným tokom zo Slovenskej republiky,“ dodal Holjenčík.
ÚRSO by mal v súčasnosti dôsledne sledovať vývoj trhu a pri cenových rozhodnutiach zohľadňovať všetky relevantné faktory. Úrad zdôraznil, že jeho cieľom je zabezpečiť spravodlivé, dostupné a predvídateľné ceny energií pre slovenské domácnosti aj v roku 2026. „Všetky aktuálne hry sú najmä o geopolitike. Dôležité nakoniec je to, ktoré krajiny EÚ sú ochotné preplácať oveľa drahší dovoz plynu cez LNG a nie potrubím,“ uzavrel predseda úradu.
