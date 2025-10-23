  • Články
NRSR: Poslanci na mimoriadnej schôdzi nerokovali o dôveryhodnosti SIS

  • DNES - 17:54
  • Bratislava
Poslanci Národnej rady (NR) SR nerokovali na mimoriadnej schôdzi o uznesení k dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) vedenej Pavlom Gašparom.

Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) totiž poukázal na to, že návrh, ktorý sa mal preberať, je už na programe aktuálne prebiehajúcej schôdze. Upozornil na stanovisko Ústavnoprávneho výboru NR SR o tom, ako sa má v takomto prípade postupovať, a mimoriadnu schôdzu ukončil.

Schôdzu iniciovala opozícia. Žiadosť o zvolanie podala ešte minulý týždeň. Uznesenie je z dielne skupiny poslancov za opozičnú SaS. Hovorila v ňom o viacerých pochybnostiach týkajúcich sa šéfa tajnej služby, napríklad k majetkovým pomerom či ochrane utajovaných skutočností. Chceli prostredníctvom neho vyzvať vládu a prezidenta Petra Pellegriniho na odvolanie Gašpara z funkcie.

Raši sa po podaní žiadosti o zvolanie mimoriadnej schôdze obrátil na parlamentný ústavnoprávny výbor. Pre TASR vysvetlil, že tak urobil z dôvodu, že nastala legislatívne nejednoznačná situácia, keďže opozícia žiadala zvolať schôdzu s jediným bodom programu, ktorý je už zaradený v programe aktuálne prebiehajúcej schôdze. Požiadal výbor o stanovisko k tomu, či je možné na schôdzi zvolanej na žiadosť skupiny poslancov navrhovať prerokovanie bodu programu, ktorý sa nachádza v schválenom programe prebiehajúcej schôdze.

Výbor prijal stanovisko vo štvrtok. Skonštatoval v ňom, že v prípade, že istý bod je v programe prebiehajúcej parlamentnej schôdze, na jeho zaradenie na inú nemožno využiť inštitút zvolania schôdze na žiadosť najmenej pätiny poslancov. Poukázal na to, že ak chcú poslanci prerokovať daný bod v skoršom, respektíve inom termíne, majú požiadať o jeho presunutie a „termínovať“ ho.

Návrh uznesenia k dôveryhodnosti SIS vedenej Pavlom Gašparom zostalo naďalej súčasťou programu aktuálnej riadnej schôdze. Poslanci by ho tak na nej mali prebrať.

Zdroj: Info.sk, TASR
