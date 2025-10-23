NRSR: Poslanci na mimoriadnej schôdzi nerokovali o dôveryhodnosti SIS
Poslanci Národnej rady (NR) SR nerokovali na mimoriadnej schôdzi o uznesení k dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) vedenej Pavlom Gašparom.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) totiž poukázal na to, že návrh, ktorý sa mal preberať, je už na programe aktuálne prebiehajúcej schôdze. Upozornil na stanovisko Ústavnoprávneho výboru NR SR o tom, ako sa má v takomto prípade postupovať, a mimoriadnu schôdzu ukončil.
Schôdzu iniciovala opozícia. Žiadosť o zvolanie podala ešte minulý týždeň. Uznesenie je z dielne skupiny poslancov za opozičnú SaS. Hovorila v ňom o viacerých pochybnostiach týkajúcich sa šéfa tajnej služby, napríklad k majetkovým pomerom či ochrane utajovaných skutočností. Chceli prostredníctvom neho vyzvať vládu a prezidenta Petra Pellegriniho na odvolanie Gašpara z funkcie.
Raši sa po podaní žiadosti o zvolanie mimoriadnej schôdze obrátil na parlamentný ústavnoprávny výbor. Pre TASR vysvetlil, že tak urobil z dôvodu, že nastala legislatívne nejednoznačná situácia, keďže opozícia žiadala zvolať schôdzu s jediným bodom programu, ktorý je už zaradený v programe aktuálne prebiehajúcej schôdze. Požiadal výbor o stanovisko k tomu, či je možné na schôdzi zvolanej na žiadosť skupiny poslancov navrhovať prerokovanie bodu programu, ktorý sa nachádza v schválenom programe prebiehajúcej schôdze.
Výbor prijal stanovisko vo štvrtok. Skonštatoval v ňom, že v prípade, že istý bod je v programe prebiehajúcej parlamentnej schôdze, na jeho zaradenie na inú nemožno využiť inštitút zvolania schôdze na žiadosť najmenej pätiny poslancov. Poukázal na to, že ak chcú poslanci prerokovať daný bod v skoršom, respektíve inom termíne, majú požiadať o jeho presunutie a „termínovať“ ho.
Návrh uznesenia k dôveryhodnosti SIS vedenej Pavlom Gašparom zostalo naďalej súčasťou programu aktuálnej riadnej schôdze. Poslanci by ho tak na nej mali prebrať.
Peter Kotlár si stojí za svojimi vyjadreniami o vakcínach, analýzu SAV spochybnil
Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár zopakoval, že si stojí za svojimi vyjadreniami o vakcínach proti ochoreniu COVID-19.
Robert Kaliňák hovoril o nerešpektovaní ústavy zo strany ŠTS
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) hovoril o nerešpektovaní ústavy zo strany Špecializovaného trestného súdu.
Hasiči radia zostať počas vetra v zabezpečenej budove a neparkovať v okolí stromov
Hasiči apelujú, aby ľudia počas silného vetra zostali v bezpečí a zdržiavali sa v uzatvorených zabezpečených priestoroch.
Republika predbehla Hlas, vo voľbách by skončila na treťom mieste
Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v októbri, vyhralo by ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Druhý by bol vládny Smer-SD a tretia by skončila aktuálne mimoparlamentná strana Republika.