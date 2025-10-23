Talianska premiérka Meloniová žiada od EÚ rýchle kroky v otázke migrácie
- DNES - 17:22
- Brusel
Talianska premiérka Giorgia Meloniová sa vo štvrtok pred začiatkom summitu Európskej rady v Bruseli stretla s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou, ako aj s viacerými lídrami členských štátov, ktorí sa zaujímajú o otázky migrácie.
Podľa zdrojov stanice Euronews Meloniová počas bilaterálneho rokovania s von der Leyenovou zdôraznila potrebu urýchlených opatrení na podporu automobilového sektora a energeticky náročných odvetví, ako aj zníženia cien elektriny.
Talianska premiérka zároveň pred summitom predsedala tradičnému stretnutiu o migrácii, na ktorom sa zúčastnili dánska premiérka Mette Frederiksenová, holandský premiér Dick Schoof, ako aj lídri Rakúska, Belgicka, Bulharska, Cypru, Nemecka, Grécka, Lotyšska, Malty, Poľska či Švédska. Rokovania sa zúčastnila aj predsedníčka EK.
Rím počas diskusií vyzval na urýchlenie legislatívneho procesu týkajúceho sa nariadenia o návratoch a zozname bezpečných krajín pôvodu – dvoch kľúčových iniciatív v oblasti migrácie. Prvý z nich má zvýšiť počet návratov migrantov, ktorým bola v Únii zamietnutá žiadosť o azyl, vrátane vytvorenia takzvaných návratových centier mimo územia EÚ. Druhý návrh má určiť krajiny – napríklad Maroko, Egypt či Tunisko –, z ktorých žiadosti o azyl budú posudzované v zrýchlenom trojmesačnom konaní.
Meloniová zároveň informovala o pokračujúcich snahách Ríma zmeniť medzinárodné dohovory o migrácii. Deväť členských štátov EÚ vrátane Talianska, Dánska, Poľska a Česka už v máji vyzvalo na prehodnotenie interpretácie Európskeho dohovoru o ľudských právach, predovšetkým v oblasti migračnej politiky.
Talianska premiérka sa spolu s Frederiksenovou a Schoofom dohodla, že 5. novembra zorganizujú v Ríme neformálne stretnutie skupiny rovnako zmýšľajúcich krajín EÚ zamerané na hľadanie inovatívnych riešení v oblasti migrácie. Informáciu priniesol portál Politico.
