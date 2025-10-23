Trump plánuje navštíviť Pásmo Gazy, neuviedol však kedy

  • Články
Americký prezident Donald Trump plánuje navštíviť Pásmo Gazy. Bez uvedenia presného dátumu to uviedol v rozhovore z 15. októbra pre týždenník Time zverejnenom vo štvrtok.

Navštívim. Áno, navštívim,“ odpovedal americký prezident na otázku, či a za akých okolností plánuje navštíviť Gazu. „Viete, máme Radu mieru, ktorá už je zriadená. Požiadali ma, aby som bol jej predsedom. Verte mi, nebolo to niečo, čo by som chcel robiť, ale Rada mieru bude veľmi vplyvná skupina ľudí a bude mať veľkú moc, pokiaľ ide o Blízky východ,“ pokračoval Trump.

Blízky východ nikdy nebol jednotný. Teraz je skutočne zjednotený, okrem Hamasu, ktorý je okrajovou skupinou, a Hamas bol teoreticky tiež zjednotený, podpísali dokument. Viete, súhlasili so všetkým. Teraz môžu ísť proti tomu. To je v poriadku, potom nikomu nebude vadiť, ak tam pôjdeme a potrestáme ich,“ doplnil americký prezident v rozhovore pre magazín Time.

Založenie takzvanej Rady mieru je súčasťou Trumpovho 20-bodového mierového plánu pre Pásmo Gazy. Jej členom by mal byť aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri. Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“ zložený z kvalifikovaných Palestínčanov a medzinárodných expertov, ktorý bude po vojne spravovať Pásmo Gazy pod Palestínskou samosprávou. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Pásma Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou.

Zdroj: Info.sk, TASR
