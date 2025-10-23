  • Články
Robert Kaliňák hovoril o nerešpektovaní ústavy zo strany ŠTS

  • DNES - 15:16
  • Bratislava
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) hovoril o nerešpektovaní ústavy zo strany Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Urobil tak v pléne Národnej rady (NR) SR počas tradičnej štvrtkovej hodiny otázok.

Reagoval tak na otázku poslankyne Zuzany Mesterovej (PS) o tom, či sa plánuje rušenie ŠTS, „aby ochránili Tibora Gašpara pred spravodlivým súdom“.

Aj v posledných prípadoch, kedy bolo jasne povedané, ako má byť hodnotená väzba, ŠTS zásadne obchádza všetky rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktoré hovoria, ako to má byť posudzované, že má byť jasne odôvodnené a nespochybniteľné, že to riziko tu existuje a naďalej niektoré väzby predlžuje len preto, pretože sa bojí mediálneho tlaku alebo možno ľudí ako vy,“ odkázal Mesterovej.

Kaliňák zároveň skritizoval poslankyňu, aby si z týchto vecí nerobila srandu. Opätovne hovoril o porušovaní ľudských práv za minulých vlád. Obhajoval aj Gašpara. Tvrdí, že bol zadržaný tesne pred voľbami, aby sa nemohol zúčastňovať samotnej kampane.

Zdroj: Info.sk, TASR
