Robert Kaliňák hovoril o nerešpektovaní ústavy zo strany ŠTS
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) hovoril o nerešpektovaní ústavy zo strany Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Urobil tak v pléne Národnej rady (NR) SR počas tradičnej štvrtkovej hodiny otázok.
Reagoval tak na otázku poslankyne Zuzany Mesterovej (PS) o tom, či sa plánuje rušenie ŠTS, „aby ochránili Tibora Gašpara pred spravodlivým súdom“.
„Aj v posledných prípadoch, kedy bolo jasne povedané, ako má byť hodnotená väzba, ŠTS zásadne obchádza všetky rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktoré hovoria, ako to má byť posudzované, že má byť jasne odôvodnené a nespochybniteľné, že to riziko tu existuje a naďalej niektoré väzby predlžuje len preto, pretože sa bojí mediálneho tlaku alebo možno ľudí ako vy,“ odkázal Mesterovej.
Kaliňák zároveň skritizoval poslankyňu, aby si z týchto vecí nerobila srandu. Opätovne hovoril o porušovaní ľudských práv za minulých vlád. Obhajoval aj Gašpara. Tvrdí, že bol zadržaný tesne pred voľbami, aby sa nemohol zúčastňovať samotnej kampane.
Hasiči radia zostať počas vetra v zabezpečenej budove a neparkovať v okolí stromov
Hasiči apelujú, aby ľudia počas silného vetra zostali v bezpečí a zdržiavali sa v uzatvorených zabezpečených priestoroch.
Republika predbehla Hlas, vo voľbách by skončila na treťom mieste
Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v októbri, vyhralo by ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Druhý by bol vládny Smer-SD a tretia by skončila aktuálne mimoparlamentná strana Republika.
Danko: Na postupe Kotlára nebola dohoda
Líder koaličnej SNS Andrej Danko chápe postoje poslanca Národnej rady SR Petra Kotlára, ktorý v pléne požiadal o stiahnutie novely zákona o hazardných hrách z rokovania.
Milanová odmieta, že prikázala vytvoriť zoznam firiem s väzbami na „ruské kruhy“
Exministerka kultúry Natália Milanová odmieta, že by počas svojho pôsobenia vydala príkaz na vytvorenie databázy firiem a občanov s prepojením na „ruské kruhy“.