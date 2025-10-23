Hasiči radia zostať počas vetra v zabezpečenej budove a neparkovať v okolí stromov
Hasiči apelujú, aby ľudia počas silného vetra zostali v bezpečí a zdržiavali sa v uzatvorených zabezpečených priestoroch.
Varujú aj pred bezpečnostnými rizikami pre vodičov. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti so štvrtkovými výstrahami pred vetrom.
„Meteorologické výstrahy na najbližšie hodiny predpovedajú nebezpečne silný vietor, ktorý môže spôsobiť škody a ohroziť našu bezpečnosť. Najsilnejší vietor očakávame vo štvrtok večer do polnoci, kedy môže jeho rýchlosť dosahovať až cez 100 kilometrov za hodinu. Buďme preto opatrní a pripravme sa včas,“ napísali hasiči.
Ľuďom odporúčajú zostať v bezpečí a nechodiť do lesa, hôr či parkov. Pripomínajú, že v okolí domov je potrebné upratať všetky voľné predmety ako metly, vedrá či záhradný nábytok. Zavrieť tiež treba okná a dvere. Majitelia áut by nemali zabudnúť parkovať mimo blízkosti stromov, z ktorých by mohli odlietavať predmety. Vodiči by sa zároveň mali vyhýbať jazde s ľahko naloženými vozidlami po otvorených, veterných plochách. „Nezabúdajte na domáce zvieratá - zabezpečte ich tak, aby nehrozilo ich zranenie či útek,“ dodal HaZZ.
Meteorológovia očakávajú silnejší vietor, najmä v noci, ale aj dážď
Od západu by mal cez územie Slovenska postupovať studený front, ktorý je spojený s hlbokou, až rozsiahlou tlakovou nížou. V súvislosti s ním meteorológovia očakávajú veterné a daždivé počasie. Momentálne však nepredpokladajú, že by mali byť vyhlásené výstrahy druhého stupňa. Na štvrtkovom brífingu o tom informoval meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Cyril Siman.
Silnejší vietor očakávajú meteorológovia najmä na juhozápade Slovenska, následne ojedinele aj na severe územia v nižších polohách, avšak aj na horách nad pásmom lesa. Výraznejšie fúkať by malo najmä vo štvrtok. V prvej polovici noci by mohol vietor na juhozápade Slovenska dosiahnuť lokálne rýchlosť okolo 70 km/h, postupne by mal čiastočne zoslabnúť. Na horách očakávajú víchricu, vietor by mal rovnako smerom k ránu slabnúť.
„Zatiaľ to naozaj vyzerá tak, že sa zmestíme do toho prvého stupňa výstrahy. Treba byť ale obozretný,“ poznamenal Siman.
Výstrahy vydali tiež pred dažďom. „V noci očakávame zrážky prakticky na celom území,“ skonštatoval Siman. Spadnúť by malo zhruba od päť do 20 mm zrážok, najmä na strednom Slovensku to môže byť aj viac, lokálne 20 až 40 mm. Len zriedkavo by to malo byť viac ako 50 mm.
Cez víkend by sa mala situácia čiastočne upokojiť, studený front sa bude presúvať postupne na východ.
Hranica sneženia by mala klesnúť vo štvrtok v noci, v piatok (24. 10.) by to malo byť vo výške 1400 alebo 1300 metrov, v piatok očakávajú snehové zrážky od zhruba 1200 m. Rovnako by to malo byť aj cez víkend.
Čo sa týka teploty vzduchu, dostane sa zhruba na „normálne hodnoty.“ Hoci vo štvrtok je ešte na niektorých miestach aj veľmi teplé počasie, cez víkend by to mohlo byť maximálne od desať do 15 stupňov Celzia, na severe okolo 8 stupňov Celzia. Nočná teplota by nemala byť taktiež nijako výrazne nízka, väčšinou sa bude pohybovať nad 0 stupňov Celzia.
