Fiala sa v Bruseli stretol so Zelenským, dúfa, že nová vláda bude Kyjevu pomáhať
- DNES - 14:38
- Praha/Brusel
Český premiér Petr Fiala sa na okraj summitu EÚ v Bruseli stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Verí, že nová česká vláda nadviaže na pomoc Ukrajine, ktorú zabezpečil jeho kabinet.
„Z radov opozície budeme Ukrajinu aj naďalej podporovať a verím, že nová česká vláda nadviaže na našu pomoc Ukrajine v čo najväčšej možnej miere,“ napísal Fiala. Ráno pred odchodom do Bruselu povedal, že sa naňho obracajú rôzni zahraniční predstavitelia a chceli by, aby Česko pokračovalo v muničnej iniciatíve, aj keď bude mať novú vládu. Končiaci premiér verí, že budúca vláda si uvedomí význam tohto projektu a nezruší ho, ako avizovala v predvolebnej kampani.
Zelenskyj na sieti X napísal, že Fialu informoval o dôsledkoch ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Podotkol, že Česko už Kyjevu v tejto oblasti pomáha a s Fialom podľa jeho slov hovorili o ďalších spôsoboch podpory energetickej odolnosti Ukrajiny. Ďalším témami rozhovoru boli podľa Zelenského spoločné obranné projekty či iniciatíva na posilnenie ochrany ukrajinského vzdušného priestoru.
S českým premiérom sa podľa prezidenta Ukrajiny zhodli na tom, že sankcie a použitie zmrazených ruských aktív musí byť zamerané na podporu Ukrajiny a jej obranyschopnosti. Fialovi a Čechom sa poďakoval za solidaritu a všetku pomoc, ktorú Ukrajine ČR poskytla.
Pavel ocenil nové sankcie EÚ aj USA; iba tlak podľa neho prinúti Rusko rokovať
Český prezident Petr Pavel privítal dohodu štátov EÚ na prijatí 19. balíka sankčných opatrení proti Rusku a tiež uvalenie sankcií zo strany Spojených štátov proti ruským ropným spoločnostiam.
Šimečka označil kroky vlády pri podpore Ukrajiny za mätúce
Predseda opozičného PS Michal Šimečka vo štvrtok v Bruseli vyhlásil, že dúfa v intenzívnejšiu spoluprácu s Ukrajinou v budúcnosti.
Medvedev: Zrušenie summitu v Budapešti a sankcie proti ruským firmám sú akt vojny
Ruský exprezident Dmitrij Medvedev prirovnal nové sankcie USA voči Rusku a zrušenie budapeštianskeho summitu prezidentom USA Donaldom Trumpom k „aktu vojny proti Rusku“.
Čína odsúdila sankcie USA a EÚ voči Rusku
Čína vo štvrtok kritizovala sankcie Spojených štátov a Európskej únie voči Rusku.