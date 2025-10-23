Žena vyliala kávu do kanála a dostala pokutu, vo veci zasiahol úrad
- DNES - 18:41
- Londýn
Prípad vyliatej kávy zaujal aj úrady. Ženu na mieste zastavila polícia.
Burcu Yesilyurtová sa podľa polície dopustila neoprávneného konania, keď počas cesty do práce pri autobusovej zastávke v londýnskej časti Richmond vyliala kávu do kanála. Informoval o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého žene na mieste udelili pokutu.
Yesilyurtová sa podľa vlastných slov chystala nastúpiť na autobus. Z obavy, že v ňom kávu rozleje, ju pred cestou radšej vyliala do kanalizácie. Ako ju však upozornila polícia, mala sa tým dopustiť priestupku voči Zákonu o ochrane životného prostredia. Na mieste jej preto udelili pokutu vo výške 150 libier (172 eur).
Londýnčanka sa voči rozhodnutiu ešte ani nestihla odvolať, keď ho už zrušil obvodný úrad časti Richmond. Podľa neho šlo len o „malý“ prečin, a Yesilyurtová sľúbila, že sa v budúcnosti podobnému správaniu vyhne.
Yesilyurtovú správanie polície zaskočilo. „Ako som sa otočila, všimla som si, že ma naháňajú traja muži. Hneď ma zastavili,“ uviedla pre BBC. Úrad však neskôr preveril záznam z kamier na uniformách policajtov, pričom potvrdil, že ich správanie bolo v tomto prípade primerané.
Úrad sa napokon žene ospravedlnil a pokutu jej zrušil.
