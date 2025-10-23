  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 23.10.2025Meniny má Alojzia
20°Bratislava

Pavel ocenil nové sankcie EÚ aj USA; iba tlak podľa neho prinúti Rusko rokovať

  • DNES - 14:15
  • Praha
Pavel ocenil nové sankcie EÚ aj USA; iba tlak podľa neho prinúti Rusko rokovať

Český prezident Petr Pavel privítal dohodu štátov EÚ na prijatí 19. balíka sankčných opatrení proti Rusku a tiež uvalenie sankcií zo strany Spojených štátov proti ruským ropným spoločnostiam.

Len cieleným diplomatickým a ekonomickým tlakom je podľa neho možné prinútiť Rusko k rokovaniu o mieri na Ukrajine. Napísal to vo štvrtok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Vítam dohodu EÚ na 19. sankčnom balíčku aj uvalenie sankcií Spojených štátov na ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Som dlhodobo presvedčený, že cielený diplomatický a ekonomický tlak z oboch strán Atlantiku je tou hlavnou cestou, ako prinútiť Rusko zasadnúť k rokovaciemu stolu o mieri na Ukrajine,“ napísal Pavel.

V poradí 19. balík sankcií proti Rusku prijali členské štáty EÚ vo štvrtok ráno. Nový súbor reštriktívnych opatrení zahŕňa napríklad postupný zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska či český návrh o obmedzení pohybu ruských diplomatov v schengenskom priestore.

Okrem premiéra ČR Petra Fialu zahrnutie českého návrhu ocenil aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, ktorý s ním pred dvoma rokmi do EÚ prišiel. „Presadili sme to! Na môj návrh dnes Európska únia schválila obmedzenie pohybu ruských diplomatov po schengene. Je to ďalší konkrétny výsledok práce našej vlády na bezpečnosti Európy... Česko je silný hráč a líder európskej bezpečnostnej politiky,“ napísal na sieti X.

Ešte v stredu večer uvalili USA sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti, čo americký prezident Donald Trump odkladal niekoľko mesiacov. Oznámil tiež zrušenie plánovaného summitu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý sa mal konať v Budapešti.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Fiala sa v Bruseli stretol so Zelenským, dúfa, že nová vláda bude Kyjevu pomáhať

Fiala sa v Bruseli stretol so Zelenským, dúfa, že nová vláda bude Kyjevu pomáhať

DNES - 14:38Zahraničné

Český premiér Petr Fiala sa na okraj summitu EÚ v Bruseli stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Verí, že nová česká vláda nadviaže na pomoc Ukrajine, ktorú zabezpečil jeho kabinet.

Šimečka označil kroky vlády pri podpore Ukrajiny za mätúce

Šimečka označil kroky vlády pri podpore Ukrajiny za mätúce

DNES - 12:56Zahraničné

Predseda opozičného PS Michal Šimečka vo štvrtok v Bruseli vyhlásil, že dúfa v intenzívnejšiu spoluprácu s Ukrajinou v budúcnosti.

Medvedev: Zrušenie summitu v Budapešti a sankcie proti ruským firmám sú akt vojny

Medvedev: Zrušenie summitu v Budapešti a sankcie proti ruským firmám sú akt vojny

DNES - 12:30Zahraničné

Ruský exprezident Dmitrij Medvedev prirovnal nové sankcie USA voči Rusku a zrušenie budapeštianskeho summitu prezidentom USA Donaldom Trumpom k „aktu vojny proti Rusku“.

Čína odsúdila sankcie USA a EÚ voči Rusku

Čína odsúdila sankcie USA a EÚ voči Rusku

DNES - 11:37Zahraničné

Čína vo štvrtok kritizovala sankcie Spojených štátov a Európskej únie voči Rusku.

Vosveteit.sk
„Internet je plný AI sr*čiek,“ hovorí spoluzakladateľ Redditu: Teória mŕtveho internetu sa vyplní skôr, než neskôr„Internet je plný AI sr*čiek,“ hovorí spoluzakladateľ Redditu: Teória mŕtveho internetu sa vyplní skôr, než neskôr
Najbrutálnejší kyberútok posledných rokov, ktorý ochromil Jaguar Land Rover, bol poriadne drahý. Takéto finančné straty spôsobilNajbrutálnejší kyberútok posledných rokov, ktorý ochromil Jaguar Land Rover, bol poriadne drahý. Takéto finančné straty spôsobil
Nový čip napájaný svetlom dokáže vrátiť slepým ľuďom schopnosť vidieťNový čip napájaný svetlom dokáže vrátiť slepým ľuďom schopnosť vidieť
Žijeme v zlatej ére sprostosti? Čím viac používaš ChatGPT a ďalšie AI nástroje, tým viac sa takto mení tvoj mozog. Je to ako pandémiaŽijeme v zlatej ére sprostosti? Čím viac používaš ChatGPT a ďalšie AI nástroje, tým viac sa takto mení tvoj mozog. Je to ako pandémia
Čistá energia bez odpadu? Francúzsky tokamak sa blíži k „prvej plazme“Čistá energia bez odpadu? Francúzsky tokamak sa blíži k „prvej plazme“
Lekári roky tento orgán odstraňovali, aby zabránili šíreniu rakoviny. Vedci teraz zistili, že to môže byť chybaLekári roky tento orgán odstraňovali, aby zabránili šíreniu rakoviny. Vedci teraz zistili, že to môže byť chyba
OpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AIOpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AI
13 populárnych routerov na Slovensku má niekoľko závažných bezpečnostných slabín. Ak na tomto zozname uvidíš svoj, rýchlo ho aktualizuj!13 populárnych routerov na Slovensku má niekoľko závažných bezpečnostných slabín. Ak na tomto zozname uvidíš svoj, rýchlo ho aktualizuj!
WhatsApp práve dostal novú funkciu, ktorá ťa ochráni pred spamom a podvodmi. Mal by si ju zapnúť hneď terazWhatsApp práve dostal novú funkciu, ktorá ťa ochráni pred spamom a podvodmi. Mal by si ju zapnúť hneď teraz
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP