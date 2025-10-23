Pavel ocenil nové sankcie EÚ aj USA; iba tlak podľa neho prinúti Rusko rokovať
Český prezident Petr Pavel privítal dohodu štátov EÚ na prijatí 19. balíka sankčných opatrení proti Rusku a tiež uvalenie sankcií zo strany Spojených štátov proti ruským ropným spoločnostiam.
Len cieleným diplomatickým a ekonomickým tlakom je podľa neho možné prinútiť Rusko k rokovaniu o mieri na Ukrajine. Napísal to vo štvrtok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Vítam dohodu EÚ na 19. sankčnom balíčku aj uvalenie sankcií Spojených štátov na ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Som dlhodobo presvedčený, že cielený diplomatický a ekonomický tlak z oboch strán Atlantiku je tou hlavnou cestou, ako prinútiť Rusko zasadnúť k rokovaciemu stolu o mieri na Ukrajine,“ napísal Pavel.
V poradí 19. balík sankcií proti Rusku prijali členské štáty EÚ vo štvrtok ráno. Nový súbor reštriktívnych opatrení zahŕňa napríklad postupný zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska či český návrh o obmedzení pohybu ruských diplomatov v schengenskom priestore.
Okrem premiéra ČR Petra Fialu zahrnutie českého návrhu ocenil aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, ktorý s ním pred dvoma rokmi do EÚ prišiel. „Presadili sme to! Na môj návrh dnes Európska únia schválila obmedzenie pohybu ruských diplomatov po schengene. Je to ďalší konkrétny výsledok práce našej vlády na bezpečnosti Európy... Česko je silný hráč a líder európskej bezpečnostnej politiky,“ napísal na sieti X.
Ešte v stredu večer uvalili USA sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti, čo americký prezident Donald Trump odkladal niekoľko mesiacov. Oznámil tiež zrušenie plánovaného summitu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý sa mal konať v Budapešti.
