Salmonela v Európe: Vedci našli nového vinníka, ide o túto zeleninu
Za stovkami prípadov salmonelózy v Európe stojí obľúbená zelenina. Zdrojom nákazy je najmä región na juhu.
Epidémie salmonely sa vracajú do európskych krajín už viac ako 10 rokov. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC) eviduje za roky 2011 až 2024 643 prípadov nákazy baktériou Salmonella Strathcona v 17 krajinách vrátane Anglicka, Nemecka a Rakúska.
Podľa zistení, o ktorých píše portál Eurosurveillance, by za opakovaným výskytom nákazy touto baktériou mohli byť cherry paradajky.
Len umyť ich nestačí
Foto: Fotokostic/Shutterstock.com
Ako približuje denník Daily Mail, nákaza baktériou Salmonella Strathcona sa prejavuje silnou bolesťou brucha, hnačkou, horúčkou, zvracaním a bolesťou hlavy. Vo vážnych prípadoch môže viesť až k fatálnym následkom, a to najmä u ľudí s oslabenou imunitou.
Vedci analyzovali genetickú štruktúru baktérií u nakazených, a zistili, že v 95 percentách prípadov v rámci všetkých zúčastnených krajín išlo o geneticky podobné baktérie. Podľa nich má preto ochorenie jeden zdroj, a to práve paradajky.
Najčastejším nositeľom infekcie sú podľa nich malé paradajky z oblasti Sicílie. Zároveň poznamenali, že paradajky pred konzumovaním nestačí len umyť. Najväčšie riziko predstavujú plody konzumované v surovom stave, lebo bez tepelnej prípravy sa nezničia baktérie na povrchu.
ECDC volá po opatreniach
Podľa Daily Mail sú epidémie salmonely spôsobené kmeňom Salmonella Strathcona sezónne – väčšinou sa objavujú počas leta. Ako však zistil výskum, v roku 2025 ich zaznamenali aj mimo krajiny pôvodu.
Na zistenie reagovalo ECDC, ktoré volá po opatreniach na mieste pestovania paradajok. Keďže do výskumu sa nezapojili všetky európske krajiny, je možné, že počet nakazených môže byť ešte vyšší.
Talianske úrady v tejto súvislosti spustili testovanie a odber vzoriek dvoch odrôd cherry paradajok predávaných v Taliansku.
Ako pre Daily Mail uviedla odborníčka na infekcie tráviaceho traktu Gauri Godboleová, v prípade podozrenia na salmonelózu je potrebné vyšetrenie u všeobecného lekára. „Pre obmedzenie šírenia salmonelly treba pristúpiť k niekoľkým krokom: po návšteve toalety a pred prípravou jedla si dôsledne umývajte ruky, varte jedlo, a ak máte príznaky, vyhnite sa príprave jedla pre ostatných,“ poradila.
