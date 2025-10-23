  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 23.10.2025Meniny má Alojzia
16°Bratislava

Kotlár v parlamente zožal potlesk. Opozícia: Príjemne nás prekvapil

  • DNES - 13:10
  • Bratislava
Kotlár v parlamente zožal potlesk. Opozícia: Príjemne nás prekvapil

Opozíciu príjemne prekvapil postup Petra Kotlára pri novele zákona o hazarde.

Opozíciu príjemne prekvapila žiadosť na stiahnutie novely zákona o hazardných hrách, ktorú tesne pred hlasovaním v Národnej rade (NR) SR predniesol koaličný poslanec Peter Kotlár (SNS). Uviedli to predstavitelia opozičných strán KDH, SaS a Hnutie Slovensko - Za ľudí.

Nás to tiež prekvapilo, ale bolo to také milé prekvapenie, lebo Kotlár zožal potlesk opozície, čo by som nikdy nepovedal, ale v tejto veci zaujal správny postoj,“ povedal opozičný poslanec Milan Majerský (KDH) s tým, že zákon z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu SR odmieta rozhodnutie ľudí, ktorí si v referendách v jednotlivých obciach a mestách odsúhlasili zrušenie hazardu.

S tým súhlasil aj opozičný poslanec z SaS Marián Viskupič, pričom podľa neho by sa mala vôľa obyvateľov Slovenska rešpektovať. Pripomenul, že hazard sa nedá zakázať, ale treba ho regulovať, preto by sa mal návrh zákona stiahnuť.

Opozičný poslanec Michal Šipoš (Hnutie Slovensko - Za ľudí) zhodnotil, že minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) nasilu pretláča tento zákon, aby vyšiel v ústrety hazardu a „prestrel koberec“ všetkým kasínam a herniam, ktorým majú v najbližších dňoch končiť licencie. Ku kritike sa pridala rovnako aj opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí), podľa ktorej vládna koalícia nerieši problémy ľudí, ale iba problém hazardnej loby a vychádza jej v ústrety skráteným legislatívnym konaním, aby zopár firmám nenastali ekonomické škody.

Kotlár predniesol návrh na vypustenie novely zákona tesne pred hlasovaním parlamentu, podľa rokovacieho poriadku ho však musia podať tri poslanecké kluby. Opozícia mu preto deklarovala podporu. Kotlár potom návrh podal opätovne v mene klubov PS, SaS a KDH. „Neexistuje žiadny volič elektorátu žiadnej politickej strany, ktorý by súhlasil s týmto bodom,“ obhájil. Procedurálny návrh však neprešiel, nepodporilo ho dosť poslancov. Parlament krátko na to posunul novelu do druhého čítania. Rokuje sa o nej v skrátenom legislatívnom konaní, definitívne sa teda o nej rozhodne už na aktuálnej schôdzi.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie Migaľa sa nezačala

Mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie Migaľa sa nezačala

DNES - 8:31Ekonomické

Mimoriadna schôdza v pléne Národnej rady SR k návrhu na odvolanie Samuela Migaľa (nezávislý) z postu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa ešte nezačala.

PS: Hrozí, že dodávateľ Slovensko.sk si poistí pokračovanie cez nastrčenú firmu

PS: Hrozí, že dodávateľ Slovensko.sk si poistí pokračovanie cez nastrčenú firmu

VČERA - 17:22Ekonomické

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ktorá patrí pod MIRRI SR, požaduje v jednom tendri na IT riešenia portálu Slovensko.sk kompatibilitu s konkrétnym produktom českej spoločnosti Barclet.

NRSR: Poslanci uzavreli diskusiu k hazardným hrám procedurálnym návrhom

NRSR: Poslanci uzavreli diskusiu k hazardným hrám procedurálnym návrhom

VČERA - 17:22Ekonomické

Poslanci Národnej rady SR uzavreli procedurálnym návrhom rozpravu o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o hazardných hrách.

M. Šutaj Eštok: Hlasovanie za odvolanie Samuela Migaľa by porušovalo koaličnú zmluvu

M. Šutaj Eštok: Hlasovanie za odvolanie Samuela Migaľa by porušovalo koaličnú zmluvu

VČERA - 15:20Ekonomické

Hlasovanie za odvolanie ministra ktorejkoľvek koaličnej strany by bolo v zmysle koaličnej zmluvy jej porušením.

Vosveteit.sk
Nový čip napájaný svetlom dokáže vrátiť slepým ľuďom schopnosť vidieťNový čip napájaný svetlom dokáže vrátiť slepým ľuďom schopnosť vidieť
Žijeme v zlatej ére sprostosti? Čím viac používaš ChatGPT a ďalšie AI nástroje, tým viac sa takto mení tvoj mozog. Je to ako pandémiaŽijeme v zlatej ére sprostosti? Čím viac používaš ChatGPT a ďalšie AI nástroje, tým viac sa takto mení tvoj mozog. Je to ako pandémia
Čistá energia bez odpadu? Francúzsky tokamak sa blíži k „prvej plazme“Čistá energia bez odpadu? Francúzsky tokamak sa blíži k „prvej plazme“
Lekári roky tento orgán odstraňovali, aby zabránili šíreniu rakoviny. Vedci teraz zistili, že to môže byť chybaLekári roky tento orgán odstraňovali, aby zabránili šíreniu rakoviny. Vedci teraz zistili, že to môže byť chyba
OpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AIOpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AI
13 populárnych routerov na Slovensku má niekoľko závažných bezpečnostných slabín. Ak na tomto zozname uvidíš svoj, rýchlo ho aktualizuj!13 populárnych routerov na Slovensku má niekoľko závažných bezpečnostných slabín. Ak na tomto zozname uvidíš svoj, rýchlo ho aktualizuj!
WhatsApp práve dostal novú funkciu, ktorá ťa ochráni pred spamom a podvodmi. Mal by si ju zapnúť hneď terazWhatsApp práve dostal novú funkciu, ktorá ťa ochráni pred spamom a podvodmi. Mal by si ju zapnúť hneď teraz
Orange predstavuje vianočnú ponuku, ktorá spojí celú rodinu: Zákazníkov poteší aj tento darčekOrange predstavuje vianočnú ponuku, ktorá spojí celú rodinu: Zákazníkov poteší aj tento darček
Toto robotické „čudo“ môže postaviť prvé lunárne mesto: Pavúčí robot Charlotte dokáže pomôcť aj na ZemiToto robotické „čudo“ môže postaviť prvé lunárne mesto: Pavúčí robot Charlotte dokáže pomôcť aj na Zemi
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP