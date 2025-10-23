  • Články
V Číne sa šíri nový vírus. Hrozí ďalšia pandémia?

  • DNES - 20:19
  • Peking
Vírus, ktorý je odolný voči liekom na chrípku, už mohol preniknúť aj do ďalších častí sveta. Hrozí ďalšia pandémia?

Čínski vedci bijú na poplach. V krajine totiž zaznamenali nárast prípadov nového variantu vírusu chrípky D (IDV). Vírus, ktorý sa pôvodne vyskytoval len u dobytka, dnes javí známky mutácie a je možné, že sa môže preniesť aj na ľudí.

Tím vedcov z Changchunského veterinárneho výskumného inštitútu v časopise Emerging Microbes & Infections informoval, že variant vírusu D/HY11 pozorovali u hovädzieho dobytka prvýkrát na severovýchode Číny v roku 2023. Testy dokázali, že vírus sa dokáže replikovať v bunkách ľudských dýchacích ciest, čo by mohlo znamenať, že sa prenáša aj na človeka.

Výskum okrem toho potvrdil, že vírus sa prenáša vzduchom medzi kravami a fretkami. Tieto zvieratá sa pritom štandardne používajú na zistenie prenosnosti na ľudí. Rastú preto obavy, že nový variant vírusu by potenciálne mohol viesť k pandémii.

Znepokojivé sú aj výsledky krvných testov u ľudí. Až 74 percent testovaných z oblasti severovýchodnej Číny malo v krvi protilátky, čo znamená, že už boli vystavení vírusu. U ľudí s dýchacími ťažkosťami bol tento podiel o niečo vyšší.

„Je pravdepodobné, že epidémia IDV predstavuje problém pre dobytok aj ľudí,“ píšu vedci v štúdii.

Odolný voči liekom na chrípku

Laboratórne testy z Číny dokázali, že vírus chrípky D sa množí rovnako v bunkách psov, kráv a ošípaných, ako aj človeka. Pokusy na myšiach dokonca zistili jeho prienik do kľúčových orgánov vrátane mozgu.

Vedci ďalej dokázali, že vírus sa medzi fretkami šíri vzduchom aj bez priameho kontaktu medzi nimi. Takéto správanie vírusov je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú vznik pandémie.

Dobrou správou je, že vírus je odolný voči novším typom antivirotík, ktoré zastavujú jeho množenie. Naopak, na bežné lieky proti chrípke prakticky nereaguje.

Šíri sa aj inde?

Analýza archívnych vzoriek krvi z Číny naznačuje, že vírus sa môže v rámci severozápadu šíriť už dlhšie, pravdepodobne od roku 2020. Keďže sa však jeho prítomnosť u ľudí bežne nezisťuje, je možné že odvtedy prenikol už aj do ďalších častí sveta, píšu vedci.

„Nikde na svete sa dnes bežne netestuje prítomnosť vírusu IDV, čo budí obavy o tichom šírení tohto panzootického vírusu a potenciálnom vzniku nových variantov,“ dodali vedci.

Zdroj: Info.sk, DP, tandfonline.com
