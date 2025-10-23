Šimečka označil kroky vlády pri podpore Ukrajiny za mätúce
- DNES - 12:56
- Brusel
Predseda opozičného PS Michal Šimečka vo štvrtok v Bruseli vyhlásil, že dúfa v intenzívnejšiu spoluprácu s Ukrajinou v budúcnosti.
Kroky vlády SR, pokiaľ ide podporu Ukrajiny predovšetkým vo vojenskej oblasti, označil za mätúce. Vládu, naopak, ocenil za to, že napokon podporila prijatie nového balíka protiruských sankcií. Informuje o tom TASR.
Šimečka vyjadril nesúhlas s názorom vlády, ktorá podľa neho odmieta vojenskú spoluprácu s Ukrajinou v zmysle darovania zbraní a vojenského vybavenia. „Na obchodnej báze však prebieha rozsiahla spolupráca medzi slovenskými spoločnosťami a obranným sektorom, takže slovenské zbrane nakoniec končia na Ukrajine a podporujú jej obranu proti Rusku,“ povedal vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Facebook. Do Bruselu prišiel na stretnutie členov liberálnej frakcie Renew Europe (Obnovme Európu).
Slovensko by malo Ukrajine pomáhať viac, zopakoval Šimečka svoj podľa vlastných slov konzistentný postoj. Považuje za mätúce, že momentálne je spolupráca iba na komerčnom základe. „Lebo, ak môžeme Ukrajine predávať zbrane, prečo jej nemôžeme pomáhať priamo?“ pýtal sa.
Naopak, Slovensko by podľa lídra opozície nemalo byť, nie je a ani nebude izolované od spoločného európskeho úsilia podporovať Ukrajinu v jej boji proti agresii Ruska. Dúfa tiež, že Slovensko sa opäť stane konštruktívnym partnerom, čo je podľa neho vôľa väčšiny obyvateľov SR.
„Napriek niektorým mätúcim postojom a stanoviskám vlády Slovensko túži byť v Európe, ktorá je postavená na právnom štáte a demokracii, a chce vo všeobecnosti prejaviť solidaritu s Ukrajinou a postaviť sa ruskej agresii,“ vyhlásil Šimečka.
V Bruseli sa v týchto chvíľach koná aj summit Európskej rady, na ktorom SR zastupuje premiér Robert Fico (Smer-SD). Rokovaniam budú dominovať štyri hlavné témy – vojna na Ukrajine, konkurencieschopnosť bloku, európska obrana a vývoj na Blízkom východe. Pri Ukrajine sa diskusie dotknú aj nového plánu Európskej komisie použiť zmrazené ruské aktíva na financovanie takzvanej reparačnej pôžičky pre Ukrajinu vo výške viac než 140 miliárd eur.
Členské štáty Európskej únie vo štvrtok ráno definitívne prijali 19. balík sankcií proti Rusku za jeho agresiu na Ukrajine. Nový súbor reštriktívnych opatrení okrem iného zahŕňa postupný zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska.
Šimečka ocenil vládu SR, že nakoniec podporila prijatie nového súboru protiruských sankcií, a to napriek podľa neho predchádzajúcim „divadlám a hrozbám veta“.
Medvedev: Zrušenie summitu v Budapešti a sankcie proti ruským firmám sú akt vojny
Ruský exprezident Dmitrij Medvedev prirovnal nové sankcie USA voči Rusku a zrušenie budapeštianskeho summitu prezidentom USA Donaldom Trumpom k „aktu vojny proti Rusku“.
Čína odsúdila sankcie USA a EÚ voči Rusku
Čína vo štvrtok kritizovala sankcie Spojených štátov a Európskej únie voči Rusku.
Fico: Spolu s Merzom očakávame revíziu zákazu predaja áut so spaľovacím motorom
Predseda vlády SR Robert Fico sa v stredu večer v Bruseli stretol s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a jeho delegáciou.
EÚ už pracuje na 20. balíku protiruských sankcií, oznámil estónsky minister
Európska únia už pracuje na 20. balíku sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu, oznámil estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna po prijatí najnovších reštriktívnych opatrení členskými štátmi EÚ.