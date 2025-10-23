  • Články
Danko: Na postupe Kotlára nebola dohoda

Líder koaličnej SNS Andrej Danko chápe postoje poslanca Národnej rady SR Petra Kotlára (SNS), ktorý v pléne požiadal o stiahnutie novely zákona o hazardných hrách z rokovania.

Poukázal však na to, že na tom nebola dohoda. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v parlamente.

Nebola na tom dohoda, ale chápem postoje Kotlára, ktoré zhmotnil v tom vyjadrení, ktoré asi cíti gro ľudí v sále,“ povedal. Avizoval, že sa o tom s Kotlárom bude rozprávať. „Ale to, čo urobil, nie je nič zlé, vyjadril svoj názor,“ doplnil.

K novele zákona o hazardných hrách, ktorá prešla do druhého čítania, sa vyjadril kriticky aj Danko. „Tipos bol daný na nové ministerstvo preto, aby peniaze išli na liečenie, na podporu ľudí a nie na rozvoj hazardu. Hazard je nutné zlo,“ skonštatoval.

Rozumie však tomu, že štát musí mať nad hazardom kontrolu. Treba však do toho podľa neho dať racio. „Vždy sa to dá robiť rôznymi spôsobmi a toto je trošku taký spôsob, že Rudolf Huliak (nezávislý) zvolil motorovú pílu,“ dodal. Danko avizoval, že Huliak sa má jeho pripomienkami zaoberať.

Kotlár tesne pred hlasovaním o vládnej novele zákona o hazardných hrách predniesol v pléne žiadosť o jej stiahnutie. Návrh na vypustenie bodu však podľa rokovacieho poriadku musia podať tri poslanecké kluby. Opozícia preto Kotlárovi deklarovala podporu. Ten potom návrh podal opätovne v mene klubov PS, SaS a KDH. „Neexistuje žiadny volič elektorátu žiadnej politickej strany, ktorý by súhlasil s týmto bodom,“ obhájil. Procedurálny návrh však neprešiel, nepodporilo ho dosť poslancov.

Parlament krátko na to posunul novelu do druhého čítania. Rokuje sa o nej v skrátenom legislatívnom konaní, definitívne sa teda o nej rozhodne už na aktuálnej schôdzi. Úprava je z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.

Zdroj: Info.sk, TASR
