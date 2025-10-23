Čína odsúdila sankcie USA a EÚ voči Rusku
- DNES - 11:37
- Peking
Čína vo štvrtok kritizovala sankcie Spojených štátov a Európskej únie voči Rusku.
Americké sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil podľa hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchuna nemajú „žiadny základ v medzinárodnom práve“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Čína je dôsledne proti jednostranným sankciám, ktoré nemajú žiadny základ v medzinárodnom práve a nie sú autorizované Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov,“ odpovedal Kuo na otázku o amerických sankciách.
USA spomínané sankcie oznámili v stredu a prezident Donald Trump zároveň potvrdil, že plánované stretnutie s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, ktoré sa malo konať v Budapešti, bolo zrušené.
Na vyjadrenie Trumpa o tom, že by čínsky prezident Si Ťin-pching mohol mať veľký vplyv na Putina v snahe ukončiť vojnu na Ukrajine, hovorca čínskeho rezortu diplomacie povedal, že „dialóg a vyjednávania sú jedinou uskutočniteľnou cestou z ukrajinskej krízy“.
Peking je podľa Kua veľmi nespokojný s 19. balíkom sankcií EÚ oficiálne prijatým vo štvrtok, ktorý sa zameriava aj na subjekty v Číne. „Čína nie je ani tvorcom ukrajinskej krízy, ani jej stranou,“ konštatoval hovorca. „Európska strana nie je v pozícii robiť nezodpovedné vyhlásenia o bežnej výmene a spolupráci medzi čínskymi a ruskými podnikmi,“ tvrdí. Zároveň naliehal na Brusel, aby prestal robiť z Číny problém a prisľúbil všetky potrebné opatrenia Pekingu na ochranu svojich oprávnených práv a záujmov.
Čína je významným ruským obchodným partnerom a tvrdí, že v otázke vojny na Ukrajine zastáva neutrálny postoj. Túto vojnu, ktorá začala vo februári 2022 inváziou ruských vojsk na ukrajinské územie, nikdy neodsúdila. Predstaviteľ ukrajinskej spravodajskej služby tento mesiac uviedol, že Čína poskytuje Rusku spravodajské informácie, ktoré mu pomáhajú presnejšie uskutočňovať raketové útoky na území Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v apríli tvrdil, že Čína dodáva Rusku zbrane.
