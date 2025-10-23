  • Články
Štvrtok, 23.10.2025Meniny má Alojzia
Fico: Spolu s Merzom očakávame revíziu zákazu predaja áut so spaľovacím motorom

  • DNES - 11:31
  • Brusel
Predseda vlády SR Robert Fico sa v stredu večer v Bruseli stretol s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a jeho delegáciou.

Podľa neho sa zhodli na tom, že narastajúci tlak v Európskej únii zrejme prispeje k určitej revízii plánovaného zákazu predaja áut so spaľovacím motorom po roku 2035. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.

Spoločne s nemeckým spolkovým kancelárom sme konštatovali, že výsledkom narastajúceho tlaku bude s vysokou pravdepodobnosťou určitá forma revízie tohto zákazu, napríklad v podobe pokračovania produkcie automobilov s hybridným pohonom,“ napísal Fico na sociálnej sieti Facebook.

Premiér zdôraznil, že prepojenie slovenskej a nemeckej ekonomiky je natoľko výrazné, že konzultácie na úrovni šéfov exekutív sú nevyhnutné. Fico tiež prezradil, že Merz plánuje navštíviť Slovensko a v súčasnosti sa pracuje na termíne vhodnom pre obe strany.

Obaja lídri si okrem stanovísk k automobilovému priemyslu vymenili informácie aj o ďalších postojoch k zasadnutiu Európskej rady, ktoré sa koná vo štvrtok v Bruseli.

Fico tiež informoval Merza o priebehu spoločného zasadnutia slovenskej a ukrajinskej vlády v Košiciach 17. októbra a o nedávnej zmene Ústavy SR.

Zdroj: Info.sk, TASR
