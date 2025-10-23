EÚ už pracuje na 20. balíku protiruských sankcií, oznámil estónsky minister
- DNES - 11:12
- Brusel
Európska únia už pracuje na 20. balíku sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu, oznámil vo štvrtok estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna po prijatí najnovších reštriktívnych opatrení členskými štátmi EÚ. Informuje o tom TASR.
V poradí 19. súbor protiruských sankcií zahŕňa postupný zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska, okrem toho je zameraný na päť ruských bánk, tzv. ruskú tieňovú flotilu, kryptoburzy a subjekty v Indii a Číne. EÚ takisto obmedzuje pohyb ruských diplomatov v schengenskom priestore.
„Rusko musí pochopiť, že na medzinárodnej scéne nie je miesto pre štát, ktorý hrubo porušuje medzinárodné právo a útočí na suverénne národy. Neprestaneme, kým Rusko nebude plne zodpovedné, nestiahne sa z Ukrajiny a nekompenzuje škody, ktoré spôsobilo. Nie je to len posolstvo – je to sľub,“ uviedol podľa vyhlásenia estónskej diplomacie Tsakhna.
Slovensko bolo až do stredajšieho večera poslednou členskou krajinou, ktorá blokovala prijatie nových sankcií. Premiér Robert Fico žiadal, aby sa do záverov z Európskej rady zapracovali záruky týkajúce sa vysokých cien energií, revízie zavádzania systému obchodovania s emisiami (ETS 2) a prispôsobenie klimatických cieľov potrebám automobilového a ťažkého priemyslu. Brusel podľa vlády SR všetky požiadavky Slovenska do návrhu záverov summitu zapracoval.
Estónsky minister potvrdil, že práce na ďalšom, v poradí 20. balíku sankcií proti Rusku už prebiehajú. Tento balík podľa jeho slov musí obsahovať opatrenia zamerané na najväčšie ruské energetické spoločnosti, ako aj tretie krajiny, ktoré pomáhajú Rusku obchádzať sankcie.
Sankcie na Rusko okrem EÚ v stredu večer uvalili aj USA. Cielia na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil, ktoré podľa amerického ministerstva financií „financujú vojenskú mašinériu Kremľa“. Reštriktívne opatrenia podľa Washingtonu zvyšujú tlak na ruský energetický sektor a znižujú schopnosť Kremľa získavať financie na pokračovanie vojny proti Ukrajine a na podporu svojej oslabenej ekonomiky.
