Štvrtok, 23.10.2025
Zelenskyj: Sankcie EÚ a USA na Rusko sú veľmi dôležité, prímerie je stále možné

  • DNES - 10:34
  • Brusel
Podľa ukrajinského premiéra je potrebné vyvíjať tlak na Rusko.

Sankcie Spojených štátov a Európskej únie na Rusko sú veľmi dôležité, vyhlásil vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po tom, čo členské štáty EÚ definitívne prijali 19. balík sankcií proti Rusku za jeho agresiu na Ukrajine. Zeleneskyj zároveň uviedol, že prímerie je naďalej možné, na to je však potrebné vyvíjať tlak na Rusko, informuje TASR.

Na toto sme čakali. Nech to funguje, je to veľmi dôležité,“ povedal Zelenskyj novinárom po boku predsedu Európskej rady Antónia Costu na tlačovke počas summitu EÚ v Bruseli. „Rusko ukazuje, že nechce zastaviť túto vojnu, útočia na nás. Znova ste to videli, škôlky, školy, proste len civilisti. A (Rusi) zvyšujú tento tlak,“ pokračoval. Podľa Zelenského je nutné nielen brániť sa, ale aj vyvíjať tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Sankcie na Rusko okrem EÚ v stredu večer uvalili aj USA, ktoré sa zamerali na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Po príchode na summit sa Zelenskyj na sieti X poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za „rozhodné a dobre cielené rozhodnutie“.

Na otázku novinárov, či sankcie zo strany USA a EÚ budú mať nejaký efekt, Zelenskyj odpovedal, že to sa ešte uvidí. Ide podľa neho o oveľa tvrdšie sankcie na Rusko a 19. sankčný balík eurobloku je veľmi dôležitý. Vyzdvihol aj dôležitosť amerických sankcií. „Toto je dobrý signál ďalším krajinám na svete, aby sa pridali k sankciám,“ konštatoval. Potrebné sú sankcie na energetický priemysel ale aj na tzv. ruskú tieňovú flotilu, pričom so sankciami treba pokračovať, až kým Putin neukončí vojnu.

Prímerie je naďalej možné, samozrejme, a všetci potrebujeme prímerie. Ale na prímerie potrebujeme viac tlaku na Rusko,“ uviedol ukrajinský prezident. Ukrajina je pripravená podporiť prímeria a akékoľvek rokovania. Diskusia však musí byť férová a pre Ukrajinu je dôležitý trvalý mier. Zelenskyj zároveň vylúčil územné ústupky v prospech Ruska.

O minulotýždňovom stretnutí s americkým prezidentom v Bielom dome Zelenskyj povedal, že to bolo veľmi dlhé a dôležité stretnutie. Podľa svojich slov však nemôže povedať všetky podrobnosti. Rozhodnutie o možnom dodaní striel Tomahawk je podľa neho veľmi citlivé. „Ale je to ako predtým so sankciami. Bolo to nemožné, ale teraz vidíme tieto rozhodnutia o energetických sankciách, ktoré sú veľmi dôležité,“ uviedol. Trump minulý týždeň vyhlásil, že o raketách Tomahawk sa bude naďalej rokovať a ohľadom ich dodávky je „realistický“.

Zdroj: Info.sk, TASR
