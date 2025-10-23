  • Články
Orbán: Pošleme celému svetu odkaz, že nebudeme zomierať za Ukrajinu

  • DNES - 10:31
  • Budapešť
Orbán: Pošleme celému svetu odkaz, že nebudeme zomierať za Ukrajinu

Maďarský premiér vyzval Maďarov, aby sa pridali k provládnemu Pochodu mieru.

Maďarsko vo štvrtok pošle odkaz svetu, že Maďari nebudú zomierať pre Ukrajinu. Napísal to na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán - dve hodiny pred provládnym Pochodom mieru, zorganizovanom v deň štátneho sviatku výročia vypuknutia revolúcie proti diktatúre a sovietskej okupácii v roku 1956. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Dnes posielame odkaz celému svetu: Maďari hovoria 'nie' vojne. Nezomrieme za Ukrajinu! Nepošleme naše deti na bitúnok na príkaz Bruselu,“ píše vo svojom príspevku Orbán, ktorý vyzval Maďarov, aby sa pridali k tomuto pochodu.

Ústredné oslavy štátneho sviatku 69. výročia revolúcie a vojny za nezávislosť v roku 1956 sa začali ráno na Kossuthovom námestí vztýčením štátnej vlajky s vojenskou poctou za prítomnosti ministra obrany Kristófa Szalay-Bobrovniczkeho a náčelníka generálneho štábu Gábora Böröndiho.

Okrem provládneho pochodu, ktorý organizuje Fórum občianskeho zomknutia (CÖF), a v závere ktorého vystúpi s prejavom Orbán, pripravuje v tento deň svoj protivládny Národný pochod aj najsilnejšia opozičná strana TISZA.

Revolúcia v Maďarsku vypukla 23. októbra 1956. K pokojnému protestu študentov, ktorí požadovali väčšie politické slobody, sa postupne pridala inteligencia, robotníci i roľníci, ktorí žiadali slobodu po rokoch stalinistického útlaku.

Demonštrácie prerástli do ozbrojeného odporu proti sovietskym vojakom, ktorí mali potlačiť revolúciu. Tú po dvoch týždňoch krvavo potlačila sovietska Červená armáda, pričom zahynulo takmer 3000 osôb, 12.000 ďalších utrpelo zranenia a približne 200.000 ľudí utieklo na Západ.

Zdroj: Info.sk, TASR
