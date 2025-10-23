Fiala: Muničná iniciatíva by mala pokračovať, snáď ju nová vláda nezruší
9:42
Praha
Česká muničná iniciatíva je podľa končiaceho premiéra ČR Petra Fialu dôležitou súčasťou obrany Ukrajiny proti ruskej agresii, a preto by mala pokračovať.
S touto žiadosťou sa na neho podľa jeho slov obracajú aj predstavitelia ďalších krajín. Fiala dúfa, že nová česká vláda si uvedomí dôležitosť projektu a nezruší ho. Povedal to vo štvrtok pred odletom do Bruselu na summit EÚ, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Česká muničná iniciatíva bola mimoriadne úspešná. Pomohla a pomáha Ukrajine, zvýšila prestíž ČR a je to vec, ktorá by určite mala pokračovať,“ podotkol Fiala. Zdôraznil, že v niektorých mesiacoch bola pre Ukrajinu táto pomoc zásadná, pretože Rusko malo v oblasti munície niekoľkonásobnú prevahu, ktorú sa podľa slov českého premiéra podarilo vďaka muničnej iniciatíve znížiť.
„Predstavitelia ďalších krajín sa na mňa obracajú s tým, že by boli radi, aby sme v tejto aktivite pokračovali. Verím, že napriek predvolebnej rétorike si snáď budúca vláda bude vedomá významu tejto iniciatívy a nenaplní to, čo sme opakovane počuli z úst niektorých jej predstaviteľov, že muničnú iniciatívu zrušia, že sa im zdá divná a podobne. Je to výsledok neznalosti aj neporozumenia toho, čo sa v medzinárodnom priestore deje, tak dúfam, že toto nebude nakoniec vo finále prekážkou,“ povedal Fiala.
Muničnú iniciatívu pre Ukrajinu s cieľom pomôcť vyplniť medzeru v zásobách Kyjeva na obranu proti Rusku spustila ČR vlani. Program, na ktorý prispievajú viaceré krajiny, Kyjevu vlani poskytol 1,5 milióna nábojov. Fiala očakáva, že tento rok sa im podarí Ukrajine dodať 1,8 milióna kusov.
