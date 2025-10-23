  • Články
Štvrtok, 23.10.2025
Mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie Migaľa sa nezačala

Mimoriadna schôdza v pléne Národnej rady (NR) SR k návrhu na odvolanie Samuela Migaľa (nezávislý) z postu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa ešte nezačala.

Poslanci totiž neboli uznášaniaschopní, prezentovalo sa ich len 53. Túto schôdzu iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko (PS). Plénum sa o návrhu na odvolanie ministra pokúsi rokovať opäť o polhodinu, teda o 8.30 h.

PS vyčíta Migaľovi slabé čerpanie eurofondov, ich zmrazenie pre mestá a obce, ale najmä verejné obstarávanie na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk. Podľa poslanca Jána Hargaša (PS) minister investícií nakupuje tak, že k zákazke nemá takmer žiadnu dokumentáciu.

Naopak, Migaľ trvá na tom, že veľmi otvorene a podrobne vysvetlil detaily týkajúce sa projektu portálu slovensko.sk.

Zdroj: Info.sk, TASR
