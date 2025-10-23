Mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie Migaľa sa nezačala
- DNES - 8:31
- Bratislava
Mimoriadna schôdza v pléne Národnej rady (NR) SR k návrhu na odvolanie Samuela Migaľa (nezávislý) z postu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa ešte nezačala.
Poslanci totiž neboli uznášaniaschopní, prezentovalo sa ich len 53. Túto schôdzu iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko (PS). Plénum sa o návrhu na odvolanie ministra pokúsi rokovať opäť o polhodinu, teda o 8.30 h.
PS vyčíta Migaľovi slabé čerpanie eurofondov, ich zmrazenie pre mestá a obce, ale najmä verejné obstarávanie na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk. Podľa poslanca Jána Hargaša (PS) minister investícií nakupuje tak, že k zákazke nemá takmer žiadnu dokumentáciu.
Naopak, Migaľ trvá na tom, že veľmi otvorene a podrobne vysvetlil detaily týkajúce sa projektu portálu slovensko.sk.
PS: Hrozí, že dodávateľ Slovensko.sk si poistí pokračovanie cez nastrčenú firmu
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ktorá patrí pod MIRRI SR, požaduje v jednom tendri na IT riešenia portálu Slovensko.sk kompatibilitu s konkrétnym produktom českej spoločnosti Barclet.
NRSR: Poslanci uzavreli diskusiu k hazardným hrám procedurálnym návrhom
Poslanci Národnej rady SR uzavreli procedurálnym návrhom rozpravu o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o hazardných hrách.
M. Šutaj Eštok: Hlasovanie za odvolanie Samuela Migaľa by porušovalo koaličnú zmluvu
Hlasovanie za odvolanie ministra ktorejkoľvek koaličnej strany by bolo v zmysle koaličnej zmluvy jej porušením.
Šipoš: Rudolf Huliak sa snaží rýchlo pomôcť herniam, ktorým končí licencia
Minister cestovného ruchu a športu podľa Michala Šipoša podporuje iba kasína a herne, ktorým čoskoro končí licencia.