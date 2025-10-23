  • Články
Štvrtok, 23.10.2025
Bratislava

Požiar bytového domu: Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu

  • DNES - 6:23
  • Žilina
Požiar bytového domu: Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu

V meste zasadne krízový štáb.

Mesto Žilina vyhlásilo v noci zo stredy (22. 10.) na štvrtok mimoriadnu situáciu. Pre Info.sk to uviedla hovorkyňa Katarína Gazdíková.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie súvisí s požiarom bytového domu, ku ktorému došlo v stredu po desiatej večer na Bratislavskej ulici. V čase vypuknutia požiaru sa malo v budove nachádzať 19 ľudí.

"Príčiny požiaru nie sú aktuálne známe a sú predmetom vyšetrovania. Ďalším postupom po požiari sa bude zaoberať krízový štáb mesta," informovala Gazdíková.

V meste zasadne krízový štáb

Podľa hovorkyne sa mal požiar rozšíriť smerom od strechy a podkrovných bytov. Všetkých obyvateľov evakuovali, na mieste okrem 11 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zasahovala aj polícia.

"Podľa doterajších informácií si požiar nevyžiadal žiadne zranenia. Zamestnanci oddelenia krízového riadenia a bezpečnosti mesta Žilina aktuálne koordinujú ďalšie kroky s cieľom zabezpečiť pomoc dotknutým obyvateľom," uviedla Gazdíková.

Situáciu bude po požiari riešiť krízový štáb mesta. Bytovka mala byť v správe mesta, dodala hovorkyňa.

Zdroj: Info.sk, Mesto ZA
Polícia pátra po nezvestnej 15-ročnej Eme

Polícia pátra po nezvestnej 15-ročnej Eme

VČERA - 20:06Domáce

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 15-ročnej Eme Borzovej, ktorá je nezvestná od nedele 20. októbra 2025.

Premiér odcestoval do Bruselu na zasadnutie Európskej rady

Premiér odcestoval do Bruselu na zasadnutie Európskej rady

VČERA - 18:18Domáce

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v stredu odcestoval do Bruselu na štvrtkový (23. 10.) samit lídrov členských krajín Európskej únie (EÚ).

Prilba bude po novom povinná pre lyžiarov mladších ako 18 rokov

Prilba bude po novom povinná pre lyžiarov mladších ako 18 rokov

VČERA - 17:50Domáce

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili novelu zákona o Horskej záchrannej službe (HZS). Prináša viaceré zmeny.

Pavol Gašpar avizuje metodiku na monitoring bezpečnostných rizík v médiách

Pavol Gašpar avizuje metodiku na monitoring bezpečnostných rizík v médiách

VČERA - 16:49Domáce

Národné bezpečnostné analytické centrum pripravuje metodiku na monitoring bezpečnostných rizík vo výstupoch na sociálnych sieťach či v mediálnom priestore.

