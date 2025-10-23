Szijjártó: Mierový summit v Budapešti bude, zatiaľ nie je známe kedy
- Budapešť/Washington
Mierový summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti sa uskutoční, zatiaľ však nie je presne známe, kedy sa tak stane.
Podľa servera telex.hu to oznámil v stredu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po stretnutí s šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom vo Washingtone, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Szijjártó uviedol, že jeho stretnutie s Rubiom prebehlo vo vynikajúcej atmosfére, pričom sa diskutovalo aj o nadchádzajúcej návšteve maďarského premiéra Viktora Orbána vo Washingtone.
Američania sa podľa Szijjártóa myšlienky mierového summitu vôbec nevzdali, otázkou je načasovanie a kedy sa dokončia prípravné práce, aby summit prebehol úspešne.
Rubio podľa slov šéfa maďarskej diplomacie povedal, že prípravy prebiehajú, ale americká strana vidí zmysel summitu len vtedy, „ak môže priniesť skutočné výsledky, ak bude mať výsledok, ktorý bude uspokojivý pre všetkých a ktorý môže priblížiť dlhodobý udržateľný mier v strednej Európe“.
Najväčšou prekážkou na ceste k mierovému summitu v Budapešti je výzva Trumpa na zmrazenie frontových línií a okamžité prímerie medzi Rusmi a Ukrajincami. Ukrajina naznačila, že túto podmienku prijme, avšak Rusi ju odmietli, píše server.
Szijjártó poprel, že by sa rokovania medzi americkým a ruským ministerstvom zahraničných vecí zastavili a podľa neho „niet pochýb o tom“, že ak sa mierový summit úspešne pripraví, uskutoční sa v Budapešti.
Trump potvrdil, že plánované stretnutie s Putinom bolo zrušené
Americký prezident Donald Trump v stredu večer potvrdil, že plánované stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom bolo zrušené. Naznačil však, že k rokovaniu so šéfom Kremľa by mohlo dôjsť v budúcnosti. Hlavnou témou stretnutia malo byť mierové riešenie konfliktu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Zrušili sme stretnutie s prezidentom Putinom,“ povedal Trump počas rokovania s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Markom Ruttem v Bielom dome. „Proste mi to nepripadalo správne. Nemal som pocit, že by sme sa dostali tam, kam potrebujeme. Tak som to zrušil, ale v budúcnosti sa stretneme,“ oznámil.
Trump minulý týždeň po telefonáte s Putinom oznámil, že sa dohodli na stretnutí v Budapešti, ktoré by sa podľa neho mohlo konať do dvoch týždňov. V utorok však vyhlásil, že nestojí o schôdzku, ktorá by bola zbytočná, a že nechce strácať čas. Šéf Bieleho domu zároveň naznačil, že hlavným sporným bodom naďalej zostáva odmietavý postoj Ruska k návrhu zastaviť boje na súčasnej frontovej línii.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v noci na štvrtok vyhlásil, že napriek rozhodnutiu USA uvaliť nové sankcie na Rusko má Washington naďalej záujem o stretnutie s ruskými predstaviteľmi.
„S Rusmi by sme sa stále radi stretli,“ povedal Rubio podľa agentúry AFP. „Vždy budeme mať záujem o spoluprácu, ak sa naskytne príležitosť dosiahnuť mier,“ vysvetlil.
Spojené štáty uvalili sankcie na ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil
Spojené štáty v stredu večer uvalili na Rusko nové sankcie zamerané na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil.
Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku
Členské krajiny Európskej únie sa dohodli na 19. balíku sankcií voči Rusku v dôsledku jeho vojny proti Ukrajine, oznámilo v stredu večer dánske predsedníctvo v Rade EÚ.
