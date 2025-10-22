  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 22.10.2025Meniny má Sergej
13°Bratislava

Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku

  • DNES - 22:25
  • Brusel
Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku

Členské krajiny Európskej únie sa dohodli na 19. balíku sankcií voči Rusku v dôsledku jeho vojny proti Ukrajine, oznámilo v stredu večer dánske predsedníctvo v Rade EÚ. Slovensko ho doteraz blokovalo, informuje osobitný spravodajca TASR.

S potešením oznamujeme, že sme práve dostali informáciu od zostávajúceho členského štátu, že je teraz schopný zrušiť svoju výhradu k 19. balíku sankcií,“ uviedlo dánske predsedníctvo vo vyhlásení.

Správu potvrdil aj Alexander Kováč z Úradu vlády SR. „Treba zdôrazniť, že do navrhovaných záverov Európskej rady boli zapracované všetky požiadavky Slovenska,“ uviedol pre TASR.

Po tomto vyhlásení sa začal písomný postup schvaľovania Radou EÚ. „Ak nebudú vznesené žiadne námietky, balík bude prijatý zajtra (vo štvrtok) o 8.00 h,“ dodalo predsedníctvo.

Ochotu podporiť nový sankčný balík vyjadril slovenský premiér Robert Fico už v stredu ráno počas zasadnutia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti, a to v prípade spokojnosti s navrhovanými závermi Európskej rady. Do nich chcel presadiť požiadavky týkajúce sa energetiky a automobilového priemyslu.

Podľa premiéra Slovenská republika nemala zásadný problém so samotnými navrhovanými sankciami, chcela ich však využiť ako nástroj na presadzovanie svojich priorít.

Cieľom 19. sankčného balíka je ešte viac obmedziť príjmy Moskvy z energetiky a zvýšiť tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby pristúpil k rokovaniam o ukončení vojny na Ukrajine. Navrhnuté opatrenia zahŕňajú zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska od roku 2027, zameriavajú sa na takzvanú tieňovú flotilu tankerov, ruské banky, veriteľov v Strednej Ázii a niekoľko kryptomenových búrz. Súčasťou balíka sú aj obmedzenia pohybu ruských diplomatov v rámci EÚ.

Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že dohoda o novom balíku sankcií by mohla byť dosiahnutá už počas štvrtkového summitu v Bruseli. Zároveň avizovala, že po jeho prijatí by EÚ mala začať pracovať na 20. balíku protiruských sankcií.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Paríž: Riaditeľka Louvru priznala nedostatočné pokrytie kamerami

Paríž: Riaditeľka Louvru priznala nedostatočné pokrytie kamerami

DNES - 19:20Zahraničné

Riaditeľka parížskeho múzea Louvre Laurence des Carsová priznala „hrozné zlyhanie“ zo strany inštitúcie v súvislosti s nedeľnou krádežou šperkov v odhadovanej hodnote 88 miliónov eur.

Petr Fiala: Vláda nie je urazená, moc odovzdá hladko a rozpočet bude riešiť

Petr Fiala: Vláda nie je urazená, moc odovzdá hladko a rozpočet bude riešiť

DNES - 15:22Zahraničné

Končiaca česká vláda nie je podľa jej predsedu Petra Fialu urazená, pre budúci kabinet nepripravuje žiadne prekážky a moc plánuje odovzdať hladko.

Grynkewich: Rusko bude skúšať limity NATO, od narušení ho odradila rozhodnosť

Grynkewich: Rusko bude skúšať limity NATO, od narušení ho odradila rozhodnosť

DNES - 14:55Zahraničné

Severoatlantická aliancia (NATO) očakáva, že Rusko bude naďalej testovať jej limity, nateraz sa však zdá, že od ďalších narušení vzdušného priestoru členských krajín Moskvu odradila rozhodná reakcia Aliancie.

Putin sledoval cvičenie ruskej tzv. jadrovej triády

Putin sledoval cvičenie ruskej tzv. jadrovej triády

DNES - 14:48Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu z veliacej miestnosti sledoval cvičenie ruských strategických jadrových síl s účasťou ich pozemnej, námornej a leteckej zložky.

Vosveteit.sk
Lekári roky tento orgán odstraňovali, aby zabránili šíreniu rakoviny. Vedci teraz zistili, že to môže byť chybaLekári roky tento orgán odstraňovali, aby zabránili šíreniu rakoviny. Vedci teraz zistili, že to môže byť chyba
OpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AIOpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AI
13 populárnych routerov na Slovensku má niekoľko závažných bezpečnostných slabín. Ak na tomto zozname uvidíš svoj, rýchlo ho aktualizuj!13 populárnych routerov na Slovensku má niekoľko závažných bezpečnostných slabín. Ak na tomto zozname uvidíš svoj, rýchlo ho aktualizuj!
WhatsApp práve dostal novú funkciu, ktorá ťa ochráni pred spamom a podvodmi. Mal by si ju zapnúť hneď terazWhatsApp práve dostal novú funkciu, ktorá ťa ochráni pred spamom a podvodmi. Mal by si ju zapnúť hneď teraz
Orange predstavuje vianočnú ponuku, ktorá spojí celú rodinu: Zákazníkov poteší aj tento darčekOrange predstavuje vianočnú ponuku, ktorá spojí celú rodinu: Zákazníkov poteší aj tento darček
Toto robotické „čudo“ môže postaviť prvé lunárne mesto: Pavúčí robot Charlotte dokáže pomôcť aj na ZemiToto robotické „čudo“ môže postaviť prvé lunárne mesto: Pavúčí robot Charlotte dokáže pomôcť aj na Zemi
Ako odoberať správy a novinky z obľúbených webových stránok? Túto aplikáciu musíš skúsiťAko odoberať správy a novinky z obľúbených webových stránok? Túto aplikáciu musíš skúsiť
Európa sa rozdeľuje. Dve mocné krajiny chcú koniec spaľovákov, zatiaľ čo Nemci bijú na poplachEurópa sa rozdeľuje. Dve mocné krajiny chcú koniec spaľovákov, zatiaľ čo Nemci bijú na poplach
Česká zbrojárska skupina vstupuje do sveta vojenských dronov. Takto chce CSG ovládnuť high-tech obranuČeská zbrojárska skupina vstupuje do sveta vojenských dronov. Takto chce CSG ovládnuť high-tech obranu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP