Polícia pátra po nezvestnej 15-ročnej Eme
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 15-ročnej Eme Borzovej, ktorá je nezvestná od nedele 20. októbra 2025. Dievča bolo naposledy videné okolo 11:00 hod. na Zadunajskej ulici v Bratislave, odvtedy o sebe nepodalo žiadne správy.
Podľa doterajších informácií Ema odišla na neznáme miesto a jej súčasný pobyt nie je známy. Polícia preto prosí každého, kto by mohol mať informácie o tom, kde sa dievča nachádza, aby sa obrátil na linku 158 alebo na najbližšie policajné oddelenie.
Ema je vysoká približne 167 cm, má štíhlu postavu, hnedé rovné vlasy po ramená a zeleno-modré oči. V čase odchodu mala oblečené čierne tepláky, šedú mikinu s červenou kapucňou a cez plece mala hnedo-žltú kabelku.
Polícia zároveň vyzýva občanov, aby informácie o nezvestnej osobe nezdieľali v neoverenej podobe na sociálnych sieťach, ale poskytli ich priamo príslušníkom Policajného zboru, ktorí pátranie vedú.
Každá informácia môže byť rozhodujúca pre bezpečný návrat nezvestného dievčaťa domov.
