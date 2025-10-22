  • Články
Streda, 22.10.2025
Polícia pátra po nezvestnej 15-ročnej Eme

  • DNES - 20:06
  • Bratislava
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 15-ročnej Eme Borzovej, ktorá je nezvestná od nedele 20. októbra 2025. Dievča bolo naposledy videné okolo 11:00 hod. na Zadunajskej ulici v Bratislave, odvtedy o sebe nepodalo žiadne správy.

Podľa doterajších informácií Ema odišla na neznáme miesto a jej súčasný pobyt nie je známy. Polícia preto prosí každého, kto by mohol mať informácie o tom, kde sa dievča nachádza, aby sa obrátil na linku 158 alebo na najbližšie policajné oddelenie.

Ema je vysoká približne 167 cm, má štíhlu postavu, hnedé rovné vlasy po ramená a zeleno-modré oči. V čase odchodu mala oblečené čierne tepláky, šedú mikinu s červenou kapucňou a cez plece mala hnedo-žltú kabelku.

Polícia zároveň vyzýva občanov, aby informácie o nezvestnej osobe nezdieľali v neoverenej podobe na sociálnych sieťach, ale poskytli ich priamo príslušníkom Policajného zboru, ktorí pátranie vedú.

Každá informácia môže byť rozhodujúca pre bezpečný návrat nezvestného dievčaťa domov.

Zdroj: Info.sk, Polícia SR
