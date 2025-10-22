  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 22.10.2025Meniny má Sergej
16°Bratislava

Paríž: Riaditeľka Louvru priznala nedostatočné pokrytie kamerami

  • DNES - 19:20
  • Paríž
Paríž: Riaditeľka Louvru priznala nedostatočné pokrytie kamerami

Riaditeľka parížskeho múzea Louvre Laurence des Carsová v stredu priznala „hrozné zlyhanie“ zo strany inštitúcie v súvislosti s nedeľnou krádežou šperkov v odhadovanej hodnote 88 miliónov eur.

Vyhlásila tiež, že pokrytie bezpečnostnými kamerami v okolí múzea nebolo dostatočné, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

Dnes zažívame v Louvri hrozné zlyhanie, za ktoré nesiem svoj podiel zodpovednosti,“ vyhlásila des Carsová. Riaditeľka tiež potvrdila, že ponúkla svoju rezignáciu, ktorú však francúzsky minister kultúry odmietol prijať.

Vo svedectve pred francúzskym senátom des Carsová uviedla, že Lourve má nedostatok bezpečnostných kamier v okolí múzea a ďalšie „slabé miesta“, ktoré odhalila nedeľná krádež.

Celkové kamerové pokrytie označila za „vysoko nedostatočné“. „Zjavne nezahŕňa všetky fasády Louvru a, bohužiaľ, na strane Apolónovej galérie je jediná nainštalovaná kamera nasmerovaná na západ, a preto nezahŕňala balkón, ktorý bol súčasťou vlámania,“ vysvetlila des Carsová.

Štvorica páchateľov potrebovala na krádež ôsmich vzácnych šperkov vystavených v Apolónovej galérii len tri minúty a 58 sekúnd. Ďalšie plány im zrejme prekazila ochranka, informovala v stredu televízia BFM s odvolaním sa na nahrávku, ktorú má k dispozícii.

Za pomoci auta s hydraulickou plošinou pristaveného k budove Louvru zo strany nábrežia Seiny sa zlodeji predtým dostali na balkón a k oknu Apolónovej galérie.

Z miesta činu ušli na dvoch motorkách, no po ceste poodhadzovali alebo postrácali viacero predmetov, ktoré sú teraz v rukách vyšetrovateľov.

Vyšetrovatelia ako hypotézu zvažujú krádež na objednávku zberateľa. V tomto prípade by šperky pravdepodobne zostali nedotknuté, uviedla BFM. Nie je podľa nej však vylúčená ani krádež pre objednávateľa, ktorého zaujíma len finančná hodnota drahých kameňov a vzácnych kovov. V takom prípade mohli byť šperky rozobraté na jednotlivé časti a predávané na maloobchodnom trhu.

Vyšetrovatelia zvažujú aj možnosť zahraničného zasahovania a destabilizačného plánu. Táto hypotéza však nie je primárna, najmä vzhľadom na profily osôb zadržaných pri iných nedávnych vlámaniach podobného charakteru v parížskych múzeách.

Pripúšťa sa aj, že ide o krádež spáchanú v prospech organizovaného zločinu - v takomto prípade by šperky mohli byť následne použité na pranie špinavých peňazí.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Petr Fiala: Vláda nie je urazená, moc odovzdá hladko a rozpočet bude riešiť

Petr Fiala: Vláda nie je urazená, moc odovzdá hladko a rozpočet bude riešiť

DNES - 15:22Zahraničné

Končiaca česká vláda nie je podľa jej predsedu Petra Fialu urazená, pre budúci kabinet nepripravuje žiadne prekážky a moc plánuje odovzdať hladko.

Grynkewich: Rusko bude skúšať limity NATO, od narušení ho odradila rozhodnosť

Grynkewich: Rusko bude skúšať limity NATO, od narušení ho odradila rozhodnosť

DNES - 14:55Zahraničné

Severoatlantická aliancia (NATO) očakáva, že Rusko bude naďalej testovať jej limity, nateraz sa však zdá, že od ďalších narušení vzdušného priestoru členských krajín Moskvu odradila rozhodná reakcia Aliancie.

Putin sledoval cvičenie ruskej tzv. jadrovej triády

Putin sledoval cvičenie ruskej tzv. jadrovej triády

DNES - 14:48Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu z veliacej miestnosti sledoval cvičenie ruských strategických jadrových síl s účasťou ich pozemnej, námornej a leteckej zložky.

Friedrich Merz čelí rastúcej vlne kritiky za svoje výroky o migračnej politike

Friedrich Merz čelí rastúcej vlne kritiky za svoje výroky o migračnej politike

DNES - 14:17Zahraničné

Vyhlásenia nemeckého kancelára o negatívnom vplyve migrácie na nemecké mestá budú mať ekonomické dôsledky, povedal v stredu prezident Nemeckého ústavu pre hospodársky výskum Marcel Fratzscher.

Vosveteit.sk
Lekári roky tento orgán odstraňovali, aby zabránili šíreniu rakoviny. Vedci teraz zistili, že to môže byť chybaLekári roky tento orgán odstraňovali, aby zabránili šíreniu rakoviny. Vedci teraz zistili, že to môže byť chyba
OpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AIOpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AI
13 populárnych routerov na Slovensku má niekoľko závažných bezpečnostných slabín. Ak na tomto zozname uvidíš svoj, rýchlo ho aktualizuj!13 populárnych routerov na Slovensku má niekoľko závažných bezpečnostných slabín. Ak na tomto zozname uvidíš svoj, rýchlo ho aktualizuj!
WhatsApp práve dostal novú funkciu, ktorá ťa ochráni pred spamom a podvodmi. Mal by si ju zapnúť hneď terazWhatsApp práve dostal novú funkciu, ktorá ťa ochráni pred spamom a podvodmi. Mal by si ju zapnúť hneď teraz
Orange predstavuje vianočnú ponuku, ktorá spojí celú rodinu: Zákazníkov poteší aj tento darčekOrange predstavuje vianočnú ponuku, ktorá spojí celú rodinu: Zákazníkov poteší aj tento darček
Toto robotické „čudo“ môže postaviť prvé lunárne mesto: Pavúčí robot Charlotte dokáže pomôcť aj na ZemiToto robotické „čudo“ môže postaviť prvé lunárne mesto: Pavúčí robot Charlotte dokáže pomôcť aj na Zemi
Ako odoberať správy a novinky z obľúbených webových stránok? Túto aplikáciu musíš skúsiťAko odoberať správy a novinky z obľúbených webových stránok? Túto aplikáciu musíš skúsiť
Európa sa rozdeľuje. Dve mocné krajiny chcú koniec spaľovákov, zatiaľ čo Nemci bijú na poplachEurópa sa rozdeľuje. Dve mocné krajiny chcú koniec spaľovákov, zatiaľ čo Nemci bijú na poplach
Česká zbrojárska skupina vstupuje do sveta vojenských dronov. Takto chce CSG ovládnuť high-tech obranuČeská zbrojárska skupina vstupuje do sveta vojenských dronov. Takto chce CSG ovládnuť high-tech obranu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP