Paríž: Riaditeľka Louvru priznala nedostatočné pokrytie kamerami
- DNES - 19:20
- Paríž
Riaditeľka parížskeho múzea Louvre Laurence des Carsová v stredu priznala „hrozné zlyhanie“ zo strany inštitúcie v súvislosti s nedeľnou krádežou šperkov v odhadovanej hodnote 88 miliónov eur.
Vyhlásila tiež, že pokrytie bezpečnostnými kamerami v okolí múzea nebolo dostatočné, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.
„Dnes zažívame v Louvri hrozné zlyhanie, za ktoré nesiem svoj podiel zodpovednosti,“ vyhlásila des Carsová. Riaditeľka tiež potvrdila, že ponúkla svoju rezignáciu, ktorú však francúzsky minister kultúry odmietol prijať.
Vo svedectve pred francúzskym senátom des Carsová uviedla, že Lourve má nedostatok bezpečnostných kamier v okolí múzea a ďalšie „slabé miesta“, ktoré odhalila nedeľná krádež.
Celkové kamerové pokrytie označila za „vysoko nedostatočné“. „Zjavne nezahŕňa všetky fasády Louvru a, bohužiaľ, na strane Apolónovej galérie je jediná nainštalovaná kamera nasmerovaná na západ, a preto nezahŕňala balkón, ktorý bol súčasťou vlámania,“ vysvetlila des Carsová.
Štvorica páchateľov potrebovala na krádež ôsmich vzácnych šperkov vystavených v Apolónovej galérii len tri minúty a 58 sekúnd. Ďalšie plány im zrejme prekazila ochranka, informovala v stredu televízia BFM s odvolaním sa na nahrávku, ktorú má k dispozícii.
Za pomoci auta s hydraulickou plošinou pristaveného k budove Louvru zo strany nábrežia Seiny sa zlodeji predtým dostali na balkón a k oknu Apolónovej galérie.
Z miesta činu ušli na dvoch motorkách, no po ceste poodhadzovali alebo postrácali viacero predmetov, ktoré sú teraz v rukách vyšetrovateľov.
Vyšetrovatelia ako hypotézu zvažujú krádež na objednávku zberateľa. V tomto prípade by šperky pravdepodobne zostali nedotknuté, uviedla BFM. Nie je podľa nej však vylúčená ani krádež pre objednávateľa, ktorého zaujíma len finančná hodnota drahých kameňov a vzácnych kovov. V takom prípade mohli byť šperky rozobraté na jednotlivé časti a predávané na maloobchodnom trhu.
Vyšetrovatelia zvažujú aj možnosť zahraničného zasahovania a destabilizačného plánu. Táto hypotéza však nie je primárna, najmä vzhľadom na profily osôb zadržaných pri iných nedávnych vlámaniach podobného charakteru v parížskych múzeách.
Pripúšťa sa aj, že ide o krádež spáchanú v prospech organizovaného zločinu - v takomto prípade by šperky mohli byť následne použité na pranie špinavých peňazí.
