Premiér odcestoval do Bruselu na zasadnutie Európskej rady

  • DNES - 18:18
  • Bratislava
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v stredu odcestoval do Bruselu na štvrtkový (23. 10.) samit lídrov členských krajín Európskej únie (EÚ).

Ešte v stredu večer sa slovenský premiér zúčastní na neformálnej večeri lídrov „dvadsaťsedmičky“ s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. Následne sa plánuje stretnúť aj s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Hľadať s ním chce prienik pri otázke cien energií a automobilového priemyslu.

Samit Európskej rady sa začne vo štvrtok ráno. Medzi hlavné témy rokovaní budú patriť vojna na Ukrajine, konkurencieschopnosť EÚ, európska obrana a situácia na Blízkom východe. Lídri sa budú venovať aj migrácii, cenovo dostupnému bývaniu a vývoju v Moldavsku. Popri zasadnutí sa uskutoční aj samit eurozóny.

Premiér by sa mal na Slovensko vrátiť najneskôr v piatok (24. 10.).

Zdroj: Info.sk, TASR
