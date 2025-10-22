Premiér odcestoval do Bruselu na zasadnutie Európskej rady
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v stredu odcestoval do Bruselu na štvrtkový (23. 10.) samit lídrov členských krajín Európskej únie (EÚ).
Ešte v stredu večer sa slovenský premiér zúčastní na neformálnej večeri lídrov „dvadsaťsedmičky“ s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. Následne sa plánuje stretnúť aj s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Hľadať s ním chce prienik pri otázke cien energií a automobilového priemyslu.
Samit Európskej rady sa začne vo štvrtok ráno. Medzi hlavné témy rokovaní budú patriť vojna na Ukrajine, konkurencieschopnosť EÚ, európska obrana a situácia na Blízkom východe. Lídri sa budú venovať aj migrácii, cenovo dostupnému bývaniu a vývoju v Moldavsku. Popri zasadnutí sa uskutoční aj samit eurozóny.
Premiér by sa mal na Slovensko vrátiť najneskôr v piatok (24. 10.).
Prilba bude po novom povinná pre lyžiarov mladších ako 18 rokov
Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili novelu zákona o Horskej záchrannej službe (HZS). Prináša viaceré zmeny.
Pavol Gašpar avizuje metodiku na monitoring bezpečnostných rizík v médiách
Národné bezpečnostné analytické centrum pripravuje metodiku na monitoring bezpečnostných rizík vo výstupoch na sociálnych sieťach či v mediálnom priestore.
Marek Para: V stredu bol podaný návrh na prerušenie výkonu trestu Kočnera a Ruska
Obhajoba Mariana Kočnera a Pavla Ruska, ktorí si aktuálne v kauze falšovania zmeniek televízie Markíza odpykávajú 19-ročný trest väzenia, podala v stredu návrh na Najvyšší súd SR na prerušenie výkonu ich trestu.
SaS kritizuje rezort vnútra, že chce nakúpiť 50 luxusných áut za 5,1 milióna eur
Ministerstvo vnútra chce nakúpiť 50 luxusných áut za vyše 5,1 milióna eur. Konkrétne má ísť o 30 SUV a 20 limuzín.